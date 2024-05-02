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Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Новые адреса дорожных камер назвали в Ростове-на-Дону

Новые адреса дорожных камер назвали в Ростове-на-Дону

2 мая 2024, 12:39
Фото: 1MI
Новые адреса дорожных камер назвали в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону поменяли местоположение дорожных камер

В Ростове-на-Дону провели ротацию уличных камер, которые отслеживают нарушения ПДД, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Комплексы отслеживают сразу несколько нарушений, в том числе въезд под знаки, превышение скорости, поездки по выделенной полосе.

Так, местоположение сменили комплексы на Малиновского, 196 и на Таганрогской, 191. Они функционируют на встречном направлении.

Новые камеры установят на дорогах Ростовской области. Где их разместят?
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Еще одну камеру поставили на Стачки, 15. Здесь идет мониторинг на трех полосах движения на встречном направлении.

Всего же в городе функционируют 109 подобных комплексов.

Ранее стало известно, что комплексы для штрафов автомобилистов тестируют на трассе рядом с донской столицей.

Кроме того, появилась информация о новых камерах на дорогах региона.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Нарушения ПДД#Ротация#Дорожные камеры
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