Новые адреса дорожных камер назвали в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Комплексы отслеживают сразу несколько нарушений, в том числе въезд под знаки, превышение скорости, поездки по выделенной полосе.
Так, местоположение сменили комплексы на Малиновского, 196 и на Таганрогской, 191. Они функционируют на встречном направлении.
Еще одну камеру поставили на Стачки, 15. Здесь идет мониторинг на трех полосах движения на встречном направлении.
Всего же в городе функционируют 109 подобных комплексов.
Ранее стало известно, что комплексы для штрафов автомобилистов тестируют на трассе рядом с донской столицей.
Кроме того, появилась информация о новых камерах на дорогах региона.