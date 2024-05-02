Ошибся и выстрелил: убивший девушку фермер из Ростовской области во всем признался

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Трагический инцидент произошел несколько дней назад. Фермер в Цимлянском районе расстрелял из «Сайги» припаркованный недалеко от его угодий автомобиль. Внутри находились его 17-летняя соседка и ее 18-летний знакомый. Молодой человек не пострадал, а девушка от полученных ранений погибла.
На первом же допросе подозреваемый дал признательные показания. Он заявил, что напал на молодых людей «по ошибке». Фермер якобы опасался, что они могут навредить его владениям или украсть скот.
«Автомобиль занесло на большой скорости и выровнялся. Я сделал два выстрела», — заявил он.
Родственники девушки утверждают, что пулевых ранений было не меньше трех.
В Следкоме официальными подробностями расследования пока не делились.
Информация о деле будет уточняться.
Ранее местные жители рассказали, что рядом с местом трагедии есть пруд и зона для отдыха, куда часто приезжают отдыхать на авто.