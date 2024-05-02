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Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

«Сделал два выстрела»: донской фермер объяснил, за что застрелил 17-летнюю соседку

Ошибся и выстрелил: убивший девушку фермер из Ростовской области во всем признался

2 мая 2024, 12:39
Фото: Следком по Ростовской области
«Сделал два выстрела»: донской фермер объяснил, за что застрелил 17-летнюю соседку

Фермер из Ростовской области рассказал, за что застрелил девушку-подростка

Подозреваемый в убийстве 17-летней девушки в Ростовской области дал признательные показания, подробностями его допроса поделилось «Рен ТВ».

Трагический инцидент произошел несколько дней назад. Фермер в Цимлянском районе расстрелял из «Сайги» припаркованный недалеко от его угодий автомобиль. Внутри находились его 17-летняя соседка и ее 18-летний знакомый. Молодой человек не пострадал, а девушка от полученных ранений погибла.

Житель Ростовской области расстрелял авто из «Сайги», погибла 17-летняя девушка
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На первом же допросе подозреваемый дал признательные показания. Он заявил, что напал на молодых людей «по ошибке». Фермер якобы опасался, что они могут навредить его владениям или украсть скот.

«Автомобиль занесло на большой скорости и выровнялся. Я сделал два выстрела», — заявил он.

Родственники девушки утверждают, что пулевых ранений было не меньше трех.

В Следкоме официальными подробностями расследования пока не делились.

Информация о деле будет уточняться.

Ранее местные жители рассказали, что рядом с местом трагедии есть пруд и зона для отдыха, куда часто приезжают отдыхать на авто.

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