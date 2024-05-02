Ошибся и выстрелил: убивший девушку фермер из Ростовской области во всем признался

Трагический инцидент произошел несколько дней назад. Фермер в Цимлянском районе расстрелял из «Сайги» припаркованный недалеко от его угодий автомобиль. Внутри находились его 17-летняя соседка и ее 18-летний знакомый. Молодой человек не пострадал, а девушка от полученных ранений погибла.