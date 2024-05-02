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Тревожные сирены сработали в двух городах Ростовской области

«Посудомойка громче»: тревожные сирены сработали в двух городах Ростовской области

2 мая 2024, 05:16
Фото: 1MI

Тревожные сирены сработали в двух городах Ростовской области

В Ростовской области в ночь на четверг, 2 мая, сработали системы оповещения населения, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что звук сирены был слышен на Военведе, она работала в течение 10 минут. Об аналогичном оповещении людей рассказали в Таганроге.

Но официальной информации о сиренах не появлялось.

«В Александровке была слышна сирена», — пишут пользователи в комментариях.

«Посудомойка громче работает, чем сирены», — заявили ростовчане.

«Похоже, я проспала и не услышала, хотя окно открыто… Военвед», — сообщают местные жители.

Этой же ночью губернатора Василий Голубев сообщил о двух сбитых беспилотниках системами ПВО.

Ранее один человек пострадал при падении беспилотника в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Тревога#Сирены#Оповещение населения
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