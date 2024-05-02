«Посудомойка громче»: тревожные сирены сработали в двух городах Ростовской области

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Они рассказали, что звук сирены был слышен на Военведе, она работала в течение 10 минут. Об аналогичном оповещении людей рассказали в Таганроге.
Но официальной информации о сиренах не появлялось.
«В Александровке была слышна сирена», — пишут пользователи в комментариях.
«Посудомойка громче работает, чем сирены», — заявили ростовчане.
«Похоже, я проспала и не услышала, хотя окно открыто… Военвед», — сообщают местные жители.
Этой же ночью губернатора Василий Голубев сообщил о двух сбитых беспилотниках системами ПВО.
Ранее один человек пострадал при падении беспилотника в донском регионе.