Появилось еще одно видео ростовской спортсменки Анны Цомартовой перед пропажей

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Напомним, что девушка прибыла в Каспийск в феврале для участия в соревнованиях по тайскому боксу, но потерпела поражение. После этого она отправилась на прогулку по берегу моря и бесследно исчезла.
Поиск пропавшей спортсменки продолжается до сих пор. Однако пока нет никаких зацепок.
Сейчас в группе, посвященной поиску, опубликовали видео, на котором, предположительно видно Анну перед пропажей.
«Силуэт с Аней теряется вместе с тем, когда перестают быть видны волны. Это говорит о том, что силуэт теряется из-за темноты, а не из-за погружения в воду», — говорится в подписи к видео.
Отмечается, что она могла просто сидеть на камнях, а не в воде в тот момент. Дело в том, что силуэт был неподвижен несколько минут.
О том, как проходит розыск Цомартовой, читайте по ссылке.