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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Появилось еще одно видео перед пропажей ростовской спортсменки Цомартовой

Появилось еще одно видео ростовской спортсменки Анны Цомартовой перед пропажей

2 мая 2024, 13:42
Фото: Телеграм канал anntsomartova
Появилось еще одно видео перед пропажей ростовской спортсменки Цомартовой
В Интернете опубликовали видео, на котором видео спортсменку из Ростова-на-Дону Анну Цомартову перед исчезновением, ролик размещен в соцсетях.

Напомним, что девушка прибыла в Каспийск в феврале для участия в соревнованиях по тайскому боксу, но потерпела поражение. После этого она отправилась на прогулку по берегу моря и бесследно исчезла.

Поиск пропавшей спортсменки продолжается до сих пор. Однако пока нет никаких зацепок.

Сейчас в группе, посвященной поиску, опубликовали видео, на котором, предположительно видно Анну перед пропажей.

Боец СВО присоединился к поискам пропавшей студентки из Ростова Анны Цомартовой
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Скриншот полуторачасового видео. Сейчас в группе, посвященной поиску, опубликовали видео, на котором, предположительно видно Анну перед пропажей.Скриншот полуторачасового видео. Сейчас в группе, посвященной поиску, опубликовали видео, на котором, предположительно видно Анну перед пропажей.
Скриншот полуторачасового видео. Сейчас в группе, посвященной поиску, опубликовали видео, на котором, предположительно видно Анну перед пропажей.Скриншот полуторачасового видео. Сейчас в группе, посвященной поиску, опубликовали видео, на котором, предположительно видно Анну перед пропажей.
Скриншот полуторачасового видео. Сейчас в группе, посвященной поиску, опубликовали видео, на котором, предположительно видно Анну перед пропажей.
Фото: t.me/pravcentersoroksorokov

«Силуэт с Аней теряется вместе с тем, когда перестают быть видны волны. Это говорит о том, что силуэт теряется из-за темноты, а не из-за погружения в воду», — говорится в подписи к видео.

Отмечается, что она могла просто сидеть на камнях, а не в воде в тот момент. Дело в том, что силуэт был неподвижен несколько минут.

О том, как проходит розыск Цомартовой, читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Анна Цомартова#Каспийск
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