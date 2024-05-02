Ростовчанке в магазине продали рыбу с паразитами

Ростовчанка рассказала, что приобрела рыбу в обычном магазине. Копченная скумбрия хорошо выглядела, была в герметичной упаковке. Ничего не вызвало подозрений. Когда женщина пришла домой и вскрыла упаковку, то обнаружила гельминтов в рыбе. Продукт пришлось выбросить.