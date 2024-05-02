Ростовчанке в магазине продали рыбу с паразитами

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Ростовчанка рассказала, что приобрела рыбу в обычном магазине. Копченная скумбрия хорошо выглядела, была в герметичной упаковке. Ничего не вызвало подозрений. Когда женщина пришла домой и вскрыла упаковку, то обнаружила гельминтов в рыбе. Продукт пришлось выбросить.
Стоит отметить, что это не первый подобный случай. Жители области периодически пишут гневные посты и комментарии о «сюрпризах» в рыбной продукции.
Ранее в Ростовской области рыбак выловил редчайшего солнечного окуня.
До этого стало известно, что в скором времени в Ростовской области снимут запрет на ловлю рыбы в определенных водоемах.