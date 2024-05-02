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Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Ростовчанке в магазине продали рыбу с паразитами

Ростовчанке в магазине продали рыбу с паразитами

2 мая 2024, 06:56
Фото: wikimedia.org
Ростовчанке в магазине продали рыбу с паразитами
Жительница Ростова написала пост в социальных сетях, в котором рассказала, что 1 мая купила рыбу, а она оказалась с гельминтами, сообщает DonDay.

Ростовчанка рассказала, что приобрела рыбу в обычном магазине. Копченная скумбрия хорошо выглядела, была в герметичной упаковке. Ничего не вызвало подозрений. Когда женщина пришла домой и вскрыла упаковку, то обнаружила гельминтов в рыбе. Продукт пришлось выбросить.

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Копченная скумбрия хорошо выглядела, была в герметичной упаковке.Копченная скумбрия хорошо выглядела, была в герметичной упаковке.
Копченная скумбрия хорошо выглядела, была в герметичной упаковке.Копченная скумбрия хорошо выглядела, была в герметичной упаковке.
Копченная скумбрия хорошо выглядела, была в герметичной упаковке.
Фото: donday.ru

Стоит отметить, что это не первый подобный случай. Жители области периодически пишут гневные посты и комментарии о «сюрпризах» в рыбной продукции.

Ранее в Ростовской области рыбак выловил редчайшего солнечного окуня.

До этого стало известно, что в скором времени в Ростовской области снимут запрет на ловлю рыбы в определенных водоемах.

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