Ростовская область попала в топ-5 регионов по числу новых бизнесов

Приблизительно треть новых предпринимателей в регионе (32%) начали свое дело в возрасте от 36 до 45 лет. Почти такая же доля (31%) приходится на людей в возрасте от 26 до 35 лет. Почти каждый четвертый бизнес (24%) был открыт после 45 лет. Также до 13% возросла доля людей, начинающих свой бизнес в возрасте от 18 до 25 лет.