Ростовская область попала в топ-5 регионов по числу новых бизнесов

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Такие выводы сделали эксперты компании-партнера Сбера «Деловой среды». Они проанализировали более 45 тысяч ИП и организаций, открытых в стране в 2024 году с использованием сервисов регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета.
Самое большое количество компаний в России было открыто в столице, Подмосковье, на Кубани, Санкт-Петербурге и Ростовской области.
В донском регионе в 93% случаев открывали ИП, и чаще всего это делали представители мужского пола.
Приблизительно треть новых предпринимателей в регионе (32%) начали свое дело в возрасте от 36 до 45 лет. Почти такая же доля (31%) приходится на людей в возрасте от 26 до 35 лет. Почти каждый четвертый бизнес (24%) был открыт после 45 лет. Также до 13% возросла доля людей, начинающих свой бизнес в возрасте от 18 до 25 лет.
«Сбер анализирует обезличенные данные корпоративных клиентов, чтобы формировать для них актуальный набор инструментов ведения бизнеса. Мы постоянно усиливаем финансовую поддержку: с начала года мы уже предоставили донскому бизнесу 77 млрд рублей» — отметила заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Лия Кикичева.
Наиболее распространенными видами бизнеса, которые открывали на Юге России, стали розничная торговля, грузовые и пассажирские перевозки, а также оптовая продажа.