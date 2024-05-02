rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Ростовская область попала в топ-5 регионов по числу новых бизнесов

Ростовская область попала в топ-5 регионов по числу новых бизнесов

2 мая 2024, 14:27
Фото: unsplash
Ростовская область попала в топ-5 регионов по числу новых бизнесов
Ростовская область оказалась на пятом месте в России по количеству появившихся в первом квартале 2024 года бизнесменов и компаний.

Такие выводы сделали эксперты компании-партнера Сбера «Деловой среды». Они проанализировали более 45 тысяч ИП и организаций, открытых в стране в 2024 году с использованием сервисов регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета.

Самое большое количество компаний в России было открыто в столице, Подмосковье, на Кубани, Санкт-Петербурге и Ростовской области.

В донском регионе в 93% случаев открывали ИП, и чаще всего это делали представители мужского пола.

Приблизительно треть новых предпринимателей в регионе (32%) начали свое дело в возрасте от 36 до 45 лет. Почти такая же доля (31%) приходится на людей в возрасте от 26 до 35 лет. Почти каждый четвертый бизнес (24%) был открыт после 45 лет. Также до 13% возросла доля людей, начинающих свой бизнес в возрасте от 18 до 25 лет.

«Сбер анализирует обезличенные данные корпоративных клиентов, чтобы формировать для них актуальный набор инструментов ведения бизнеса. Мы постоянно усиливаем финансовую поддержку: с начала года мы уже предоставили донскому бизнесу 77 млрд рублей» — отметила заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Лия Кикичева.

Наиболее распространенными видами бизнеса, которые открывали на Юге России, стали розничная торговля, грузовые и пассажирские перевозки, а также оптовая продажа.

Подпишитесь
В Ростовской области отбили атаку БПЛА и задержали подозреваемых в громком убийстве
Сегодня, 14:31
Невозможно выйти на улицу: жители Азова нашли источник отравляющей их вони
Сегодня, 15:01
Стала известна программа мероприятий в Ростове в День Победы
Сегодня, 15:09
Готовые пасхальные куличи подорожали в Ростовской области до 400 рублей
Сегодня, 15:09
В частном доме в Ростовской области нашли 4 тонны копченого леща
Сегодня, 15:42
«Москвич» исключил риск банкротства
Сегодня, 06:42
"