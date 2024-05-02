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Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

В конце мая Ростов-на-Дону ожидает аномальное повышение температуры воздуха

Синоптик Елена Назарова пообещала в мае жару в +30 градусов в Ростове

2 мая 2024, 15:48
Фото: rostovgazeta.ru
В конце мая Ростов-на-Дону ожидает аномальное повышение температуры воздуха
В конце мая Ростов-на-Дону ожидает повышение температуры воздуха, заявила синоптик Елена Назарова.

Начальник ростовского гидрометцентра рассказала Donday, что температура воздуха и количество осадков в Ростове в мае останутся в пределах нормы. В первую декаду месяца возможны небольшие дожди. Днем температура воздуха будет подниматься до +20 градусов, а вечером — до +12 градусов.

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С 11 по 20 мая также будет дождливо. Однако столбики термометров подскочат до +25 — +30 градусов днем. Вечером будет холодать до +12 градусов.

С 21 по 31 мая в Ростове укрепится 30-градусная жара. Ночами температура воздуха будет подниматься до +18 градусов.

Напомним, в Ростовской области до 20 октября будет действовать противопожарный режим. Из-за сильной жары в регионе велик риск образования возгораний. Власти решили ввести меры, чтобы предотвратить пожары. Одна из них — запрет на посещение лесов на автотранспорте.

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