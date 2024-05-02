Синоптик Елена Назарова пообещала в мае жару в +30 градусов в Ростове

Начальник ростовского гидрометцентра рассказала Donday, что температура воздуха и количество осадков в Ростове в мае останутся в пределах нормы. В первую декаду месяца возможны небольшие дожди. Днем температура воздуха будет подниматься до +20 градусов, а вечером — до +12 градусов.