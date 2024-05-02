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Published Сегодня, 11:39

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Стала известна причина смерти 37-летнего чемпиона по кулачным боям из Ростова

Стала известна причина смерти 37-летнего чемпиона по кулачным боям из Ростова

2 мая 2024, 11:39
Фото: vk.com/aleksandr_volya_kolomycev
Стала известна причина смерти 37-летнего чемпиона по кулачным боям из Ростова

Остановка сердца стала причиной смерти чемпиона по кулачным боям из Ростова

В Ростове-на-Дону во сне от остановки сердца скончался 37-летний боец ММА Александр Коломыцев, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, он вернулся в Ростов из столицы, так как ему требовалась операция на руке. После завершения всех дел он остался в своей квартире, больше никого в ней не было.

Его близкие пытались до него дозвониться, но он не отвечал в течение нескольких часов. Тогда они решили проверить его и вскрыли дверь. Говорится, что в одной из комнат они обнаружили тело бойца.

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Добавим, что Коломыцев — становился победителем международного турнира по рукопашному бою. Официальных комментариев о его смерти не было, сейчас вся информация уточняется.

«У Александра остались трое детей. Прощание с бойцом пройдет в донской столице», — уточняет канал.

До этого в Ростовской области скончался бывший депутат Юрий Зак.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Причина смерти#Кулачные бои
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