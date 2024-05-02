Стала известна причина смерти 37-летнего чемпиона по кулачным боям из Ростова

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
По информации канала, он вернулся в Ростов из столицы, так как ему требовалась операция на руке. После завершения всех дел он остался в своей квартире, больше никого в ней не было.
Его близкие пытались до него дозвониться, но он не отвечал в течение нескольких часов. Тогда они решили проверить его и вскрыли дверь. Говорится, что в одной из комнат они обнаружили тело бойца.
Добавим, что Коломыцев — становился победителем международного турнира по рукопашному бою. Официальных комментариев о его смерти не было, сейчас вся информация уточняется.
«У Александра остались трое детей. Прощание с бойцом пройдет в донской столице», — уточняет канал.
До этого в Ростовской области скончался бывший депутат Юрий Зак.