Стала известна программа мероприятий в Ростове в День Победы

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
В городе пройдет порядка 200 тематических мероприятий. Праздновать День Победы начнут еще до 9 мая.
Так, 8 мая в Ростов прибудет музейный состав «Поезд Победы». Посетить его можно будет территории главного железнодорожного вокзала. В тематических вагонах представят экспозиции, посвященные важным событиям Великой Отечественной войны.
Ветеранов, проживающих в Ростове, будут чествовать мини-парадами и выездными концертами во дворах их домов.
Главным днем празднования станет 9 мая. В этом году в Ростове решили не пускать праздничные фейерверки, а парад пройдет в закрытом формате, без зрителей. Однако на Большой Садовой жители города смогут посмотреть выступления фронтовых бригад на кузове автомобиля «полуторки». Также состоится несколько пеших экскурсий, посвященных истории Ростова в годы войны. Свои мероприятия подготовили и парки города.
Напомним, «Бессмертный полк» решили не организовывать в этом году в формате живого шествия. Однако акцию проведут в других форматах.