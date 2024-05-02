Стала известна программа мероприятий в Ростове в День Победы

Главным днем празднования станет 9 мая. В этом году в Ростове решили не пускать праздничные фейерверки, а парад пройдет в закрытом формате, без зрителей. Однако на Большой Садовой жители города смогут посмотреть выступления фронтовых бригад на кузове автомобиля «полуторки». Также состоится несколько пеших экскурсий, посвященных истории Ростова в годы войны. Свои мероприятия подготовили и парки города.