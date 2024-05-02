rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Стала известна программа мероприятий в Ростове в День Победы

Стала известна программа мероприятий в Ростове в День Победы

2 мая 2024, 15:09
Фото: Администрация Ростова
Стала известна программа мероприятий в Ростове в День Победы

В Ростове организуют порядка 200 мероприятий в честь Дня Победы

В Ростове активно готовятся к грядущему Дню Победы, сообщил градоначальник Алексей Логвиненко.

В городе пройдет порядка 200 тематических мероприятий. Праздновать День Победы начнут еще до 9 мая.

Так, 8 мая в Ростов прибудет музейный состав «Поезд Победы». Посетить его можно будет территории главного железнодорожного вокзала. В тематических вагонах представят экспозиции, посвященные важным событиям Великой Отечественной войны.

Ветеранов, проживающих в Ростове, будут чествовать мини-парадами и выездными концертами во дворах их домов.

Фото: Администрация Ростова

Главным днем празднования станет 9 мая. В этом году в Ростове решили не пускать праздничные фейерверки, а парад пройдет в закрытом формате, без зрителей. Однако на Большой Садовой жители города смогут посмотреть выступления фронтовых бригад на кузове автомобиля «полуторки». Также состоится несколько пеших экскурсий, посвященных истории Ростова в годы войны. Свои мероприятия подготовили и парки города.

Напомним, «Бессмертный полк» решили не организовывать в этом году в формате живого шествия. Однако акцию проведут в других форматах.

Читайте также:
«Готовы к смерти»: ростовчане снова пожаловались на засохшие деревья на МалиновскогоВ Ростове могут снести ель, которую раскритиковала Ксения Собчак«У нас зазвенели окна»: похожий на взрыв грохот в небе встревожил жителей Ростова
#Виктория Прутковская#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Алексей Логвиненко#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
В Ростовской области отбили атаку БПЛА и задержали подозреваемых в громком убийстве
Сегодня, 14:31
Невозможно выйти на улицу: жители Азова нашли источник отравляющей их вони
Сегодня, 15:01
Готовые пасхальные куличи подорожали в Ростовской области до 400 рублей
Сегодня, 15:09
В частном доме в Ростовской области нашли 4 тонны копченого леща
Сегодня, 15:42
«Москвич» исключил риск банкротства
Сегодня, 06:42
"