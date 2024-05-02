Стало известно, за что расчленили и сожгли двух мужчин в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Силовики арестовали двух мужчин, подозреваемых в жестоком убийстве. 22 апреля в Волгодонске местный коммерсант и его помощник выехали на «Газели» с промышленной базы и не вернулись. Вскоре их останки нашли на территории района. Оперативно удалось задержать и подозреваемых в преступлении.
Выяснилось, что убийцы расправились со своими жертвами из-за денежных долгов. Преступники расчленили жертв с помощью ножей и топора, а затем попытались сжечь тела.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Его расследование продолжается.
Ранее ростовский суд посадил бандитов, расстрелявших авто бизнесмена из-за 9 миллионов рублей.