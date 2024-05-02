Стало известно, за что расчленили и сожгли двух мужчин в Ростовской области

Силовики арестовали двух мужчин, подозреваемых в жестоком убийстве. 22 апреля в Волгодонске местный коммерсант и его помощник выехали на «Газели» с промышленной базы и не вернулись. Вскоре их останки нашли на территории района. Оперативно удалось задержать и подозреваемых в преступлении.