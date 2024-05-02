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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Стало известно, за что расчленили и сожгли двух мужчин в Ростовской области

Стало известно, за что расчленили и сожгли двух мужчин в Ростовской области

2 мая 2024, 14:06
Фото: Следком по Ростовской области
Стало известно, за что расчленили и сожгли двух мужчин в Ростовской области

В СК назвали причину убийства коммерсанта и его помощника в Ростовской области

Долги могли стать причиной жестокой расправы над двумя мужчинами в Ростовской области, сообщили в СК.

Силовики арестовали двух мужчин, подозреваемых в жестоком убийстве. 22 апреля в Волгодонске местный коммерсант и его помощник выехали на «Газели» с промышленной базы и не вернулись. Вскоре их останки нашли на территории района. Оперативно удалось задержать и подозреваемых в преступлении.

Двух жителей Ростовской области арестовали за убийство и сожжение людей
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Выяснилось, что убийцы расправились со своими жертвами из-за денежных долгов. Преступники расчленили жертв с помощью ножей и топора, а затем попытались сжечь тела.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Его расследование продолжается.

Ранее ростовский суд посадил бандитов, расстрелявших авто бизнесмена из-за 9 миллионов рублей.

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