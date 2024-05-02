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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Суд в Ростовской области утвердил приговор экс-сотруднику ДПС по делу о поборах

Суд в Ростовской области утвердил приговор экс-сотруднику ДПС по делу о поборах

2 мая 2024, 16:07
Фото: 1MI
Суд в Ростовской области утвердил приговор экс-сотруднику ДПС по делу о поборах
Приговор в отношении бывшего замкомандира отдельного взвода ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Новочеркасское» Ивана Вакуленкова оставили в силе, сообщается в картотеке дел Ростовского областного суда.

Вакуленкова признали виновным в коррупции. Экс-сотрудник ДПС регулярно передавал своему бывшему начальнику Евгению Ганзенко деньги, которые предварительно собирал с подчиненных.

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Летом 2022 года суд признал Вакуленкова виновным в даче взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Затем приговор обжаловали. При повторном рассмотрении суд увеличил срок наказания Вакуленкова до восьми лет. Теперь Ростовский областной суд утвердил это решение.

Ранее RostovGazeta рассказала, как чиновники в Минспорте Ростовской области скрывали доходы.

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