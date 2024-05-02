Центр Ростова-на-Дону перекроют для репетиции парада Победы 2 мая

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
2 мая с 18.00 до 01.00 мск будет полностью перекрыта Театральная площадь. Частично ограничат движение на Большой Садовой от площади Театральной до проспекта Ворошиловского. Такая же ситуация и с улицей Советской. Машины не смогут проехать от той же Театральной до площади Карла Маркса. Также частично перекроют улицу 20-я Линия. По ней движение приостановится от проспекта Шолохова и до площади Карла Маркса.
Помимо подготовки военных в торжественному шествию, также состоится пробный проезд военной техники, которая будет участвовать в параде. Во время движения колонны перекроют сразу восемь улиц: проспект Шолохова, площадь Карла Маркса, улицу Большую Садовую, проспект Ворошиловский, улицу Красноармейскую, Ченцова, проспект Кировский и Театральный. Как только репетиция закончится, движение для транспортных средств возобновится.
Напомним, что перекрытие дорог ожидается 4, 7 и 9 мая. А дата 3 мая определена как резервный день.
Ранее стало известно, что более 400 флагов украсят Ростов-на-Дону к 9 мая.
Также стало известно, что на Всесоюзной улице перекроют движение до 30 июня.