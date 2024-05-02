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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Центральные улицы Ростова-на-Дону перекроют для репетиции парада Победы

Центр Ростова-на-Дону перекроют для репетиции парада Победы 2 мая

2 мая 2024, 10:28
Фото: donland.ru
Центральные улицы Ростова-на-Дону перекроют для репетиции парада Победы
Вечером 2 мая в Ростове-на-Дону состоится репетиция парада Победы. Поэтому в центре города перекроют движение для транспортных средств, сообщает департамент автодорог Ростова.

2 мая с 18.00 до 01.00 мск будет полностью перекрыта Театральная площадь. Частично ограничат движение на Большой Садовой от площади Театральной до проспекта Ворошиловского. Такая же ситуация и с улицей Советской. Машины не смогут проехать от той же Театральной до площади Карла Маркса. Также частично перекроют улицу 20-я Линия. По ней движение приостановится от проспекта Шолохова и до площади Карла Маркса.

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Помимо подготовки военных в торжественному шествию, также состоится пробный проезд  военной техники, которая будет участвовать в параде. Во время движения колонны перекроют сразу восемь улиц: проспект Шолохова, площадь Карла Маркса, улицу Большую Садовую, проспект Ворошиловский, улицу Красноармейскую, Ченцова, проспект Кировский и Театральный. Как только репетиция закончится, движение для транспортных средств возобновится.

Напомним, что перекрытие дорог ожидается 4, 7 и 9 мая. А дата 3 мая определена как резервный день.

Ранее стало известно, что более 400 флагов украсят Ростов-на-Дону к 9 мая.

Также стало известно, что на Всесоюзной улице перекроют движение до 30 июня.

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