Центр Ростова-на-Дону перекроют для репетиции парада Победы 2 мая

2 мая с 18.00 до 01.00 мск будет полностью перекрыта Театральная площадь. Частично ограничат движение на Большой Садовой от площади Театральной до проспекта Ворошиловского. Такая же ситуация и с улицей Советской. Машины не смогут проехать от той же Театральной до площади Карла Маркса. Также частично перекроют улицу 20-я Линия. По ней движение приостановится от проспекта Шолохова и до площади Карла Маркса.