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Posted Сегодня, 17:26

Published Сегодня, 17:26

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

Стоимость iPhone снизилась на 11% в Ростове

Цены на iPhone резко упали в Ростове-на-Дону

2 мая 2024, 17:26
Фото: 1MI
Стоимость iPhone снизилась на 11% в Ростове
Стоимость iPhone снизилась на 11% в Ростове, сообщили RostovGazeta аналитики «Авито».

За первый квартал 2024 года в Ростове было продано на 34% больше новых смартфонов, чем за тот же период прошлого года. Растут и продажи б/у телефонов. Средняя стоимость гаджета в городе сейчас составляет 25,9 тысячи рублей.

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Основную долю продаж — 70% — занимают смартфоны Apple. Вместе с тем их стоимость сейчас падает. iPhone подешевели на 11% год к году. Гаджеты Samsung занимают 11% рынка устройств. Еще 8% отошло компании Xiaomi.

Новый iPhone в Ростове в среднем сейчас обойдется в 65 тысяч рублей. «С рук» его можно купить за 33 тысячи рублей. Новые смартфоны Samsung в Ростове стоят около 62 тысяч. Б/у можно купить за 18 тысяч рублей. Новый Xiaomi обойдется в 25 тысяч рублей, меньше десяти тысяч будет стоить его поддержанная версия.

Ранее общественник рассказал, как кнопочный телефон может защитить ростовчан от мошенников.

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