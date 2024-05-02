Цены на iPhone резко упали в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
За первый квартал 2024 года в Ростове было продано на 34% больше новых смартфонов, чем за тот же период прошлого года. Растут и продажи б/у телефонов. Средняя стоимость гаджета в городе сейчас составляет 25,9 тысячи рублей.
Основную долю продаж — 70% — занимают смартфоны Apple. Вместе с тем их стоимость сейчас падает. iPhone подешевели на 11% год к году. Гаджеты Samsung занимают 11% рынка устройств. Еще 8% отошло компании Xiaomi.
Новый iPhone в Ростове в среднем сейчас обойдется в 65 тысяч рублей. «С рук» его можно купить за 33 тысячи рублей. Новые смартфоны Samsung в Ростове стоят около 62 тысяч. Б/у можно купить за 18 тысяч рублей. Новый Xiaomi обойдется в 25 тысяч рублей, меньше десяти тысяч будет стоить его поддержанная версия.
Ранее общественник рассказал, как кнопочный телефон может защитить ростовчан от мошенников.