Цены на iPhone резко упали в Ростове-на-Дону

Новый iPhone в Ростове в среднем сейчас обойдется в 65 тысяч рублей. «С рук» его можно купить за 33 тысячи рублей. Новые смартфоны Samsung в Ростове стоят около 62 тысяч. Б/у можно купить за 18 тысяч рублей. Новый Xiaomi обойдется в 25 тысяч рублей, меньше десяти тысяч будет стоить его поддержанная версия.