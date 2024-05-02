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Posted Сегодня, 15:42

Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

Полиция устроила облаву на рыбный цех в Ростовской области

В частном доме в Ростовской области нашли 4 тонны копченого леща

2 мая 2024, 15:42
Фото: Изображение Midjourney
Полиция устроила облаву на рыбный цех в Ростовской области

Полиция устроила облаву на рыбный цех в Ростовской области

Нарушения ветеринарно-санитарных правил в рыбном цеху в Ростовской области выявили сотрудники МВД, сообщила пресс-служба ведомства.

Оперативники нагрянули в рыбный цех в хуторе Грушевка Ростовской области. Во время проверки сотрудники МВД выявили нарушения ветеринарно-санитарных правил. Рыба хранилась не в специально оборудованном помещении, а, скорее, в частном доме. Продукция размечалась также в бочках, чистота и безопасность которых вызывает вопросы.

«Был выявлен факт поставки и последующего хранения с целью переработки рыбы без товарно-сопроводительных и ветеринарно-сопроводительных документов, отсутствие которых не позволяет данному сырью участвовать в дальнейшем производственном процессе», — заявили в МВД.

Полиция в Ростовской области устроила облавы на продавцов рыбы
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Нарушения ветеринарно-санитарных правил в рыбном цеху в Ростовской области выявили сотрудники МВД, сообщила пресс-служба ведомства.
Видео: МВД по Ростовской области

Оперативники изъяли больше четырех тонн леща. Информация о правонарушении передана в Россельхознадзор.

Ранее ростовчанке в магазине продали рыбу с паразитами.

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