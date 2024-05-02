В частном доме в Ростовской области нашли 4 тонны копченого леща

Оперативники нагрянули в рыбный цех в хуторе Грушевка Ростовской области. Во время проверки сотрудники МВД выявили нарушения ветеринарно-санитарных правил. Рыба хранилась не в специально оборудованном помещении, а, скорее, в частном доме. Продукция размечалась также в бочках, чистота и безопасность которых вызывает вопросы.