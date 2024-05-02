В Ростове-на-Дону 19 мая перекроют дорогу из-за полумарафона

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
«ЗаБег.РФ» — это полумарафон с синхронным стартом, который состоится во всех регионах России 19 мая. Это масштабный забег с разными уровнями сложности. Для спортсменов будут предусмотрены четыре 4 дистанции: 1, 5, 10 и 21,1 километра. Ростов-на-Дону не стал исключением, поэтому с 9.00 до 11.30 мск будет поэтапно ограничено движение транспортных средств.
Так, друг за другом будут перекрыты такие участки как, площадь Театральная — улица Большая Садовая — проспект Соколова — улица Седова — Ворошиловский мост, а точнее его правая и средняя полосы левой части. Затем спортсмены будут двигаться по съезду с Ворошиловского моста на улицу Левобережную, задействуют западный проезд к стадиону «Ростов-Арена». После чего участники полумарафона совершат разворот и побегут по тому же маршруту, но в обратную сторону. Добежав до Театральной площади, они направятся на улицу Советскую и улицу 15-я линия. Это будет пункт второго разворота. Финишной точкой будет считаться Театральная площадь.
Ранее стало известно, что движение ограничат на Портовой в Ростове-на-Дону с 13 мая
До этого около 4 тысяч человек пробежали «Ростовское кольцо» 21 апреля.