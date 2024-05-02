В Ростове-на-Дону 19 мая перекроют дорогу из-за полумарафона

Так, друг за другом будут перекрыты такие участки как, площадь Театральная — улица Большая Садовая — проспект Соколова — улица Седова — Ворошиловский мост, а точнее его правая и средняя полосы левой части. Затем спортсмены будут двигаться по съезду с Ворошиловского моста на улицу Левобережную, задействуют западный проезд к стадиону «Ростов-Арена». После чего участники полумарафона совершат разворот и побегут по тому же маршруту, но в обратную сторону. Добежав до Театральной площади, они направятся на улицу Советскую и улицу 15-я линия. Это будет пункт второго разворота. Финишной точкой будет считаться Театральная площадь.