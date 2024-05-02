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Published Сегодня, 11:37

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Updated Сегодня, 11:39

В Ростове-на-Дону из-за футбольного мачта изменят работу автобусов

В Ростове-на-Дону из-за футбольного мачта изменят работу автобусов

2 мая 2024, 11:37
Фото: ФК "Ростов"
В Ростове-на-Дону из-за футбольного мачта изменят работу автобусов
2 мая состоится футбольный матч на «Ростов-Арене». В связи с этим планируется внести изменения в работу общественного транспорта, чтобы все желающие могли быстрее добраться на стадион и по домам после игры, сообщает портал администрации города.

Сразу 12 автобусов смогут довести фанатов к стадиону. Так, схема  автобусных маршрутов №№ 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83 будет продлена до ТРК «МЕГАМАГ» с организацией посадки (высадки) пассажиров на остановке «Аллея «Ростов-Арена».

Также до стадиона можно будет добраться на № 8, 49 и 65а автобусах, которые проезжают через остановку "Аллея Ростов-Арена". Кроме того,  до остановки "Гребной канал" следует автобус №75.

В Ростове-на-Дону изменят схему движения автобусов и троллейбусов
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Для удобства болельщиков появятся дополнительные изменения в графике работы автобуса № 39, маршрут которого сократят до остановки «Аллея "Ростов-Арена».

Ранее стало известно, что главный футбольный тренер был недоволен ФК «Ростов» после их победы над ФК «Оренбург»

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