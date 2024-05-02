В Ростове-на-Дону из-за футбольного мачта изменят работу автобусов

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Сразу 12 автобусов смогут довести фанатов к стадиону. Так, схема автобусных маршрутов №№ 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83 будет продлена до ТРК «МЕГАМАГ» с организацией посадки (высадки) пассажиров на остановке «Аллея «Ростов-Арена».
Также до стадиона можно будет добраться на № 8, 49 и 65а автобусах, которые проезжают через остановку "Аллея Ростов-Арена". Кроме того, до остановки "Гребной канал" следует автобус №75.
Для удобства болельщиков появятся дополнительные изменения в графике работы автобуса № 39, маршрут которого сократят до остановки «Аллея "Ростов-Арена».
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