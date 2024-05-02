В Ростовской области отбили атаку БПЛА и задержали подозреваемых в громком убийстве

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
В Минобороны сообщили об атаке беспилотников на Ростовскую область в ночь на 2 мая. Два БПЛА были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.
Также дроны сбили в эту ночь над территориями Брянской и Курской областей.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил информацию о работе ПВО 2 мая. Он добавил, что пострадавших, а также разрушений в результате происшествия не зафиксировано. Он призвал земляков сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
В Следственном комитете региона сообщили об аресте Сергея Качана и Эдуарда Рудаева. Их подозревают в убийстве двух человек.
Преступление было совершено 19 апреля на территории береговой линии Донского магистрального канала. Здесь они с помощью ножа и топора расчленили двух мужчин, после чего сожгли их тела.
Речь идет о бизнесмене и его помощнике из Волгодонска. Мужчины в день убийства выехали на «Газели» с территории промышленной базы и не вернулись. Мотивом для расправы стала денежная задолженность.
По факту убийств возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет пожизненное заключение.
Ведущий боев Эдуард Германский сообщил о смерти чемпиона Гран-при Hardcore в супертяжелом весе из Ростова-на-Дону Александра Коломыцева. Спортсмену было 37 лет. Причиной его смерти стала остановка сердца.
«До последнего хочется верить, что это просто чья-то очень злая и плохая шутка. Но если все так, то светлая тебе память, Саня», — написал Германский в своем блоге.
Он принес слова соболезнования, отметив, что Коломыцев был добрым и хорошим человеком.