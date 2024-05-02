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Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

В Ростовской области отбили атаку БПЛА и задержали подозреваемых в двойном убийстве

В Ростовской области отбили атаку БПЛА и задержали подозреваемых в громком убийстве

2 мая 2024, 14:31
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области отбили атаку БПЛА и задержали подозреваемых в двойном убийстве
Беспилотники сбили над Ростовской областью минувшей ночью, тем временем суд арестовал подозреваемых в жестоком убийстве коммерсанта и его помощника, а в Ростове умер чемпион Гран-при Hardcore в супертяжелом весе Александр Коломыцев.

Сбитые дроны

В Минобороны сообщили об атаке беспилотников на Ростовскую область в ночь на 2 мая. Два БПЛА были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Также дроны сбили в эту ночь над территориями Брянской и Курской областей.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил информацию о работе ПВО 2 мая. Он добавил, что пострадавших, а также разрушений в результате происшествия не зафиксировано. Он призвал земляков сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Губернатор Голубев сделал заявление после атаки беспилотников на Дону
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Жестокое убийство

В Следственном комитете региона сообщили об аресте Сергея Качана и Эдуарда Рудаева. Их подозревают в убийстве двух человек.

Преступление было совершено 19 апреля на территории береговой линии Донского магистрального канала. Здесь они с помощью ножа и топора расчленили двух мужчин, после чего сожгли их тела.

Речь идет о бизнесмене и его помощнике из Волгодонска. Мужчины в день убийства выехали на «Газели» с территории промышленной базы и не вернулись. Мотивом для расправы стала денежная задолженность.

По факту убийств возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет пожизненное заключение.

По факту убийств возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет пожизненное заключение.По факту убийств возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет пожизненное заключение.
По факту убийств возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет пожизненное заключение.
Фото: Следком по Ростовской области
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Смерть спортсмена

Ведущий боев Эдуард Германский сообщил о смерти чемпиона Гран-при Hardcore в супертяжелом весе из Ростова-на-Дону Александра Коломыцева. Спортсмену было 37 лет. Причиной его смерти стала остановка сердца.

«До последнего хочется верить, что это просто чья-то очень злая и плохая шутка. Но если все так, то светлая тебе память, Саня», — написал Германский в своем блоге.

Он принес слова соболезнования, отметив, что Коломыцев был добрым и хорошим человеком.

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