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Военные отразили ночную атаку двух беспилотников в Ростовской области 2 мая

Военные отразили ночную атаку двух беспилотников в Ростовской области 2 мая

2 мая 2024, 00:37
Фото: Mil.ru
Военные отразили ночную атаку двух беспилотников в Ростовской области 2 мая
В небе над Ростовской областью военные сбили два украинских беспилотника в ночь на 2 мая, сообщил губернатор Василий Голубев.

Беспилотники сбили российские военные силами ПВО около 02.00 мск. По одному БПЛА были сбиты Новошахтинска и Каменска-Шахтинского уничтожено два БПЛА.

Губернатор добавил, что в результате инцидентов никто из жителей не пострадал. Повреждений и разрушений объектов не обнаружено.

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Ранее политолог Дмитрий Абросимов в интервью RostovGazeta сообщил, что киевский режим может попытаться атаковать Ростовскую область во время майских праздников.

1 мая жители Ростова также сообщали о мощном хлопке и реверсивных следах в небе над городом. Однако официальных сообщений о работе ПВО в тот период не поступало.

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