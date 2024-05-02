Военные отразили ночную атаку двух беспилотников в Ростовской области 2 мая

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Беспилотники сбили российские военные силами ПВО около 02.00 мск. По одному БПЛА были сбиты Новошахтинска и Каменска-Шахтинского уничтожено два БПЛА.
Губернатор добавил, что в результате инцидентов никто из жителей не пострадал. Повреждений и разрушений объектов не обнаружено.
Ранее политолог Дмитрий Абросимов в интервью RostovGazeta сообщил, что киевский режим может попытаться атаковать Ростовскую область во время майских праздников.
1 мая жители Ростова также сообщали о мощном хлопке и реверсивных следах в небе над городом. Однако официальных сообщений о работе ПВО в тот период не поступало.