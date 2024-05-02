Врачи в Ростове помогли беременной, у которой плацента вросла в мочевой пузырь

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Для женщины это была уже третья беременность. Однако впервые она столкнулась с проблемой обширного врастания плаценты. Она вросла в рубец и мочевой пузырь женщины.
В Областном перинатальном центре отметили, что операции для таких пациенток являются крайне сложными. Акушерам во время хирургического вмешательства помогал руководитель областного центра урологии Филипп Бова.
Операция прошла успешно. Сейчас с пациенткой и ее малышом все хорошо.
Ранее в Ростове спасли девочку весом в 870 граммов. Ее выхаживали в течение нескольких месяцев.