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Posted Сегодня, 16:53

Published Сегодня, 16:53

Modified Сегодня, 16:55

Updated Сегодня, 16:55

Сложнейшую операцию провели беременной женщине в Ростове

Врачи в Ростове помогли беременной, у которой плацента вросла в мочевой пузырь

2 мая 2024, 16:53
Фото: Изображение Midjourney
Сложнейшую операцию провели беременной женщине в Ростове
Сложнейшую операцию провели беременной женщине в Ростове, подробностями поделился региональный Минздрав.

Для женщины это была уже третья беременность. Однако впервые она столкнулась с проблемой обширного врастания плаценты. Она вросла в рубец и мочевой пузырь женщины.

В Областном перинатальном центре отметили, что операции для таких пациенток являются крайне сложными. Акушерам во время хирургического вмешательства помогал руководитель областного центра урологии Филипп Бова.

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Операция прошла успешно. Сейчас с пациенткой и ее малышом все хорошо.

Ранее в Ростове спасли девочку весом в 870 граммов. Ее выхаживали в течение нескольких месяцев.

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