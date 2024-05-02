Заморозки ожидаются в Ростовской области с 3 мая

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
В ночь на 3 и 4 мая температура будет опускаться до -5 градусов. При этом в дневное время воздух прогреется до +20 градусов.
Согласно прогнозам, в эти периоды может усилиться ветер до 12 метров в секунду.
Добавим, что в Ростове-на-Дону со 2 по 8 мая ожидается солнечная погода. В пятницу температура составит +23 градуса, а в субботу она опустится до +16 градусов, такие же условия будут и в воскресенье.
А с понедельника начнется потепление, воздух прогреется до +22 градусов. Во вторник в городе стане еще теплее.
Ранее ученый РАН рассказал, чем опасен новый многоводный период в Ростовской области.