rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Заморозки ожидаются в Ростовской области с 3 мая

Заморозки ожидаются в Ростовской области с 3 мая

2 мая 2024, 08:21
Фото: rostovgazeta.ru
Заморозки ожидаются в Ростовской области с 3 мая
В Ростовской области по ночам ожидаются резкие похолодания с отрицательной температурой воздуха, сообщили синоптики.

В ночь на 3 и 4 мая температура будет опускаться до -5 градусов. При этом в дневное время воздух прогреется до +20 градусов.

Согласно прогнозам, в эти периоды может усилиться ветер до 12 метров в секунду.

Добавим, что в Ростове-на-Дону со 2 по 8 мая ожидается солнечная погода. В пятницу температура составит +23 градуса, а в субботу она опустится до +16 градусов, такие же условия будут и в воскресенье.

В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад
Узнать подробнее

А с понедельника начнется потепление, воздух прогреется до +22 градусов. Во вторник в городе стане еще теплее.

Ранее ученый РАН рассказал, чем опасен новый многоводный период в Ростовской области.

Читайте также:
В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригадШколы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогодыВ части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Температура#Заморозки#Происшествия
Подпишитесь
Военные сообщили о попытке теракта в Ростовской области
Сегодня, 04:53
«Посудомойка громче»: тревожные сирены сработали в двух городах Ростовской области
Сегодня, 05:16
Губернатор Голубев сделал заявление после атаки беспилотников на Дону
Сегодня, 04:34
Военные отразили ночную атаку двух беспилотников в Ростовской области 2 мая
Сегодня, 00:37
Ретро-поезд пустят из Ростова в Таганрог 9 мая
Вчера, 18:06
«Москвич» исключил риск банкротства
Сегодня, 06:42
"