Арест наложили на дом под Ростовом, который отняли у жены и дочки участника СВО

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Ранее РИА «Новости» писало, что несовершеннолетняя жительница села Самарское, являющаяся дочерью пропавшего участника СВО, пожаловалась на иностранца, который якобы переоформил и продал земельные участки. На нем расположен дом девушки и ее матери, они теперь не могут в него попасть.
В целом эта ситуация стала резонансной и сейчас ее прокомментировал Александр Палатный. Он рассказал, что встретился с семьей и все обсудил.
«Сегодня на распоряжение домом и участком наложен арест. Судебное заседание по вопросам признания недействительными сделок с имуществом и воспрепятствовании доступа собственника в домовладение назначено на 14 мая», — уточнил он.