Арест наложили на дом под Ростовом, который отняли у жены и дочки участника СВО

Ранее РИА «Новости» писало, что несовершеннолетняя жительница села Самарское, являющаяся дочерью пропавшего участника СВО, пожаловалась на иностранца, который якобы переоформил и продал земельные участки. На нем расположен дом девушки и ее матери, они теперь не могут в него попасть.