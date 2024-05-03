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Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Арест наложили на дом, который отняли у семьи участника СВО на Дону

Арест наложили на дом под Ростовом, который отняли у жены и дочки участника СВО

3 мая 2024, 14:24
Фото: Вячеслав К./Яндекс. Карты
Арест наложили на дом, который отняли у семьи участника СВО на Дону
В Ростовской области наложили арест на дом после жалобы девушки на невозможность в него попасть, сообщил глава администрации Азовского района Александр Палатный.

Ранее РИА «Новости» писало, что несовершеннолетняя жительница села Самарское, являющаяся дочерью пропавшего участника СВО, пожаловалась на иностранца, который якобы переоформил и продал земельные участки. На нем расположен дом девушки и ее матери, они теперь не могут в него попасть.

В целом эта ситуация стала резонансной и сейчас ее прокомментировал Александр Палатный. Он рассказал, что встретился с семьей и все обсудил.

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В целом эта ситуация стала резонансной и сейчас ее прокомментировал Палатный.В целом эта ситуация стала резонансной и сейчас ее прокомментировал Палатный.
В целом эта ситуация стала резонансной и сейчас ее прокомментировал Палатный.
Фото: t.me/palatnyi_an

«Сегодня на распоряжение домом и участком наложен арест. Судебное заседание по вопросам признания недействительными сделок с имуществом и воспрепятствовании доступа собственника в домовладение назначено на 14 мая», — уточнил он.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дом#Жалоба#Семья#Арест#Происшествия
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