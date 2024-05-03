«Денег много, но они не твои»: ростовчанка назвала плюсы и минусы переезда в Москву

По словам собеседницы, найти работу в Москве действительно не составляет труда. Предложений много, и заработные платы привлекательны в сравнении с Ростовом. Но своей первой работой ростовчанка оказалась не особо довольна. Радовало то, что денег платили в два раза больше. Но работа оказалась монотонной и крайне неинтересной для творческой личности.