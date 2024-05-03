«Денег много, но они не твои»: ростовчанка назвала плюсы и минусы переезда в Москву

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Ростовчанка Наталья поделилась с RostovGazeta опытом своего бюджетного переезда в Москву, рассказала, с какими трудностями довелось столкнуться, на что нужно обращать особое внимание.
Наталья разъясняет, что поводом для ее переезда из Ростова в Москву стало неудовлетворенность собственным положением.
«На своем профессиональном пути в Ростове, я достигла максимума, как по заработку, так и по возможностям карьерного роста. Поэтому и решила искать работу в Москве. Хотелось не только новых ощущений, но и полностью сменить обстановку», — разъясняет ростовчанка.
Обратившись к сайту для поиска работ, Наталья обнаружила множество предложений в Москве. Откликнулась, выполнила тестовые задания. И, получив предложение о работе, отправилась покорять столицу.
«Я поехала налегке, взяв с собой только самое необходимое на первое время. Да и денег с собой было немного, рассчитывала экономить на всем», — говорит Наталья.
Аренду квартиры ростовчанка не рассматривала — слишком уж это дорого. Ее выбор пал на недорогой хостел, где она заблаговременно забронировала номер. Прибыв в шесть утра в Москву, на вокзале девушка воспользовалась предложением таксистов.
«Это была ошибка. Я купилась на все существующие уловки московских таксистов, о которых всегда предупреждают приезжих. Я же не особо понимала, где находится хостел. Села в такси, не договорившись заранее о стоимости проезда. Оказалось, что от вокзала до хостела — рукой подать. А мне в итоге эта поездка обошлась в баснословную сумму», — вспоминает собеседница.
Ряд неприятных сюрпризов поджидал и в хостеле. Оказалось, что заселение туда происходит ровно в 9 утра. И никого не волнует, если человек приехал издалека.
«В итоге больше двух часов пришлось попросту стоять на улице под подъездом», — уточняет ростовчанка.
Собеседница вспоминает, что когда увидела свое московское бюджетное жилье, пришла в ужас. В одной комнате проживало шесть человек на двухэтажных кроватях. На жителей маленькой комнаты было две розетки. Так что даже для того, чтобы зарядить телефон, приходилось ждать.
Время проживания в хостеле не прошло бесследно для Натальи — она подхватила лишай.
«Обнаружив странные пятна, я, как законопослушный человек, пошла в ближайшую поликлинику. С собой взяла полис ОМС, которым пользовалась в Ростове. Но оказалось, что мой полис тут не подходит. Что сперва нужно прикрепиться в медучреждение по адресу регистрации. Но на это же требовалось время! Я, как человек южный и очень эмоциональный, не смогла просто развернуться и уйти. Со скандалом и просьбами убедила регистратуру направить меня к врачу», — вспоминает ростовчанка.
По словам Натальи, доктор, хоть и не сразу, но вошел в ее положение. За небольшое вознаграждение ей посоветовали лечение мазью. А через две недели — явиться на контрольный осмотр.
«Когда я пришла к доктору после лечения, мне сказали, что все отлично прошло. Но больше в хостелах я не жила — после первой же зарплаты сняла комнату», — говорит Наталья.
По словам собеседницы, найти работу в Москве действительно не составляет труда. Предложений много, и заработные платы привлекательны в сравнении с Ростовом. Но своей первой работой ростовчанка оказалась не особо довольна. Радовало то, что денег платили в два раза больше. Но работа оказалась монотонной и крайне неинтересной для творческой личности.
«Месяца через три, когда мне окончательно наскучило на этом месте, я нашла новую работу — ассистентом руководителя крупного холдинга. Там денег платили еще больше», — вспоминает Наталья.
Однако и требования здесь, по ее словам, оказались намного выше.
«То есть тут я убедилась, что когда подписываешь контракт о работе в графике 24/7, то действительно, приходится работать в этом графике и никак не иначе. И если на первых порах радовала высокая зарплата, то очень быстро, без выходных, с утра до ночи, накопилась усталость. Тем более, что в Москве много времени уходит на дорогу туда и обратно. В итоге пришлось снова менять работу», — подчеркивает Наталья.
По словам ростовчанки, цены на продукты в Ростове и Москве практически не отличаются. Однако совсем другое дело — сфера услуг. Здесь разница в стоимости достигает огромных размеров. Посещение косметических салонов, лечение зубов — все это в Москве обходится в круглую сумму. А вот с развлечениями дело обстоит иначе.
«В Ростове моей зарплаты хватало лишь на то, чтобы читать книги и раз в месяц сходить в небольшое кафе. В Москве же наоборот появилось много возможностей. Например, некоторые музеи по определенным дням можно посетить бесплатно. Иногда можно бесплатно попасть на какую-нибудь экскурсию. И даже купить билет в ведущий театр, не в партер, а на балкон, не составляет проблем», — подчеркивает Наталья.
Собеседница уверена, что главным минусом проживания в Москве является сложность в коммуникациях между людьми.
«В Ростове познакомиться с незнакомой компанией, провести вместе вечер и общаться в дальнейшем, легко и просто. В Москве все по другому. Москвичи больше ценят свой круг общения и не нуждаются в новых контактах. Находить друзей здесь очень тяжело», — признается Наталья.
По ее словам, роскошная жизнь в Москве тоже выглядит несколько иначе, чем в Ростове. Если на Дону обычный человек может посещать любые места и общаться со всеми, то в Москве это не удастся.
«В Москве есть определенные тусовки — гламур, селебрити, куда доступ простым людям априори невозможен. То есть, здесь сильнее чувствуются социальные слои населения. Как и в Ростове — есть средний класс, а есть очень богатые. Но эта разница в столице чересчур ощутима. Здесь все равно чувствуешь себя немного не таким, ущербным что ли. Понимаешь, что денег в Москве много, но все они — не твои. А чтобы их заработать, на это придется, как минимум, положить всю жизнь», — резюмирует Наталья.
Ранее RostovGazeta выясняла, чем оказались недовольны переехавшие в Ростов из других городов.