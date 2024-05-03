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Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Как бюджетно переехать в Москву и стоит ли это делать. Исповедь ростовчанки

«Денег много, но они не твои»: ростовчанка назвала плюсы и минусы переезда в Москву

3 мая 2024, 12:37
Фото: 1MI
Как бюджетно переехать в Москву и стоит ли это делать. Исповедь ростовчанки

Ростовчанка поделилась опытом, как переехать в Москву почти без денег

Переезд в Москву многие ростовчане расценивают как новый этап жизненного пути. Для одних столица становится любимым городом, для других оборачивается сплошным разочарованием.

Ростовчанка Наталья поделилась с RostovGazeta опытом своего бюджетного переезда в Москву, рассказала, с какими трудностями довелось столкнуться, на что нужно обращать особое внимание.

Кардинальные перемены

Наталья разъясняет, что поводом для ее переезда из Ростова в Москву стало неудовлетворенность собственным положением.

«На своем профессиональном пути в Ростове, я достигла максимума, как по заработку, так и по возможностям карьерного роста. Поэтому и решила искать работу в Москве. Хотелось не только новых ощущений, но и полностью сменить обстановку», — разъясняет ростовчанка.

Обратившись к сайту для поиска работ, Наталья обнаружила множество предложений в Москве. Откликнулась, выполнила тестовые задания. И, получив предложение о работе, отправилась покорять столицу.

«Я поехала налегке, взяв с собой только самое необходимое на первое время. Да и денег с собой было немного, рассчитывала экономить на всем», — говорит Наталья.
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Московские сюрпризы

Аренду квартиры ростовчанка не рассматривала — слишком уж это дорого. Ее выбор пал на недорогой хостел, где она заблаговременно забронировала номер. Прибыв в шесть утра в Москву, на вокзале девушка воспользовалась предложением таксистов.

«Это была ошибка. Я купилась на все существующие уловки московских таксистов, о которых всегда предупреждают приезжих. Я же не особо понимала, где находится хостел. Села в такси, не договорившись заранее о стоимости проезда. Оказалось, что от вокзала до хостела — рукой подать. А мне в итоге эта поездка обошлась в баснословную сумму», — вспоминает собеседница.
«Я купилась на все существующие уловки московских таксистов, о которых всегда предупреждают приезжих», — вспоминает собеседница.«Я купилась на все существующие уловки московских таксистов, о которых всегда предупреждают приезжих», — вспоминает собеседница.
«Я купилась на все существующие уловки московских таксистов, о которых всегда предупреждают приезжих», — вспоминает собеседница.
Фото: Изображение Midjourney

Ряд неприятных сюрпризов поджидал и в хостеле. Оказалось, что заселение туда происходит ровно в 9 утра. И никого не волнует, если человек приехал издалека.

«В итоге больше двух часов пришлось попросту стоять на улице под подъездом», — уточняет ростовчанка.

Собеседница вспоминает, что когда увидела свое московское бюджетное жилье, пришла в ужас. В одной комнате проживало шесть человек на двухэтажных кроватях. На жителей маленькой комнаты было две розетки. Так что даже для того, чтобы зарядить телефон, приходилось ждать.

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Лечение лишая

Время проживания в хостеле не прошло бесследно для Натальи — она подхватила лишай.

«Обнаружив странные пятна, я, как законопослушный человек, пошла в ближайшую поликлинику. С собой взяла полис ОМС, которым пользовалась в Ростове. Но оказалось, что мой полис тут не подходит. Что сперва нужно прикрепиться в медучреждение по адресу регистрации. Но на это же требовалось время! Я, как человек южный и очень эмоциональный, не смогла просто развернуться и уйти. Со скандалом и просьбами убедила регистратуру направить меня к врачу», — вспоминает ростовчанка.
«С собой взяла полис ОМС, которым пользовалась в Ростове. Но оказалось, что мой полис тут не подходит», — вспоминает ростовчанка.«С собой взяла полис ОМС, которым пользовалась в Ростове. Но оказалось, что мой полис тут не подходит», — вспоминает ростовчанка.
«С собой взяла полис ОМС, которым пользовалась в Ростове. Но оказалось, что мой полис тут не подходит», — вспоминает ростовчанка.
Фото: 1MI

По словам Натальи, доктор, хоть и не сразу, но вошел в ее положение. За небольшое вознаграждение ей посоветовали лечение мазью. А через две недели — явиться на контрольный осмотр.

«Когда я пришла к доктору после лечения, мне сказали, что все отлично прошло. Но больше в хостелах я не жила — после первой же зарплаты сняла комнату», — говорит Наталья.
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О работе в Москве

По словам собеседницы, найти работу в Москве действительно не составляет труда. Предложений много, и заработные платы привлекательны в сравнении с Ростовом. Но своей первой работой ростовчанка оказалась не особо довольна. Радовало то, что денег платили в два раза больше. Но работа оказалась монотонной и крайне неинтересной для творческой личности.

«Месяца через три, когда мне окончательно наскучило на этом месте, я нашла новую работу — ассистентом руководителя крупного холдинга. Там денег платили еще больше», — вспоминает Наталья.

Однако и требования здесь, по ее словам, оказались намного выше.

«То есть тут я убедилась, что когда подписываешь контракт о работе в графике 24/7, то действительно, приходится работать в этом графике и никак не иначе. И если на первых порах радовала высокая зарплата, то очень быстро, без выходных, с утра до ночи, накопилась усталость. Тем более, что в Москве много времени уходит на дорогу туда и обратно. В итоге пришлось снова менять работу», — подчеркивает Наталья.
Тем более, что в Москве много времени уходит на дорогу туда и обратно. В итоге пришлось снова менять работу», — подчеркивает Наталья.Тем более, что в Москве много времени уходит на дорогу туда и обратно. В итоге пришлось снова менять работу», — подчеркивает Наталья.
Тем более, что в Москве много времени уходит на дорогу туда и обратно. В итоге пришлось снова менять работу», — подчеркивает Наталья.
Фото: 1MI
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Разница в ценах

По словам ростовчанки, цены на продукты в Ростове и Москве практически не отличаются. Однако совсем другое дело — сфера услуг. Здесь разница в стоимости достигает огромных размеров. Посещение косметических салонов, лечение зубов — все это в Москве обходится в круглую сумму. А вот с развлечениями дело обстоит иначе.

«В Ростове моей зарплаты хватало лишь на то, чтобы читать книги и раз в месяц сходить в небольшое кафе. В Москве же наоборот появилось много возможностей. Например, некоторые музеи по определенным дням можно посетить бесплатно. Иногда можно бесплатно попасть на какую-нибудь экскурсию. И даже купить билет в ведущий театр, не в партер, а на балкон, не составляет проблем», — подчеркивает Наталья.
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Чем Ростов отличается от Москвы

Собеседница уверена, что главным минусом проживания в Москве является сложность в коммуникациях между людьми.

«В Ростове познакомиться с незнакомой компанией, провести вместе вечер и общаться в дальнейшем, легко и просто. В Москве все по другому. Москвичи больше ценят свой круг общения и не нуждаются в новых контактах. Находить друзей здесь очень тяжело», — признается Наталья.

По ее словам, роскошная жизнь в Москве тоже выглядит несколько иначе, чем в Ростове. Если на Дону обычный человек может посещать любые места и общаться со всеми, то в Москве это не удастся.

Если на Дону, в принципе, простой человек может посещать любые места и общаться со всеми, то в Москве это не удастся.Если на Дону, в принципе, простой человек может посещать любые места и общаться со всеми, то в Москве это не удастся.
Если на Дону, в принципе, простой человек может посещать любые места и общаться со всеми, то в Москве это не удастся.
Фото: 1MI
«В Москве есть определенные тусовки — гламур, селебрити, куда доступ простым людям априори невозможен. То есть, здесь сильнее чувствуются социальные слои населения. Как и в Ростове — есть средний класс, а есть очень богатые. Но эта разница в столице чересчур ощутима. Здесь все равно чувствуешь себя немного не таким, ущербным что ли. Понимаешь, что денег в Москве много, но все они — не твои. А чтобы их заработать, на это придется, как минимум, положить всю жизнь», — резюмирует Наталья.

Ранее RostovGazeta выясняла, чем оказались недовольны переехавшие в Ростов из других городов.

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