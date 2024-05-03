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Updated Сегодня, 09:21

Экс-силовик в Ростовской области обещал за деньги «отмазать» от службы на СВО

Экс-силовик в Ростовской области обещал за деньги «отмазать» от службы на СВО

3 мая 2024, 09:19
Фото: 1MI
Экс-силовик в Ростовской области обещал за деньги «отмазать» от службы на СВО
Бывший сотрудник транспортной полиции стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, сообщили в управлении ФСБ по Ростовской области.

Экс-полицейский обещал некому жителю Волгодонска помочь ему не проходить срочную службу в армии. Он заверял, что имеет связи в военкомате города и также готов посодействовать уклонению местного жителя от привлечения для участия в СВО. За это он попросил 280 тысяч рублей. Однако, как выяснится позже, ни с кем из сотрудников военного комиссариата экс-силовик связан не был.

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Мужчину с поличным задержали сотрудники ФСБ. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее юрист рассказал, могут ли в Ростове вручить повестку в военкомат прямо на улице.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Волгодонск#Полиция#Уголовное дело#Волгодонский район#Происшествия
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