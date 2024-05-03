Экс-силовик в Ростовской области обещал за деньги «отмазать» от службы на СВО

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Экс-полицейский обещал некому жителю Волгодонска помочь ему не проходить срочную службу в армии. Он заверял, что имеет связи в военкомате города и также готов посодействовать уклонению местного жителя от привлечения для участия в СВО. За это он попросил 280 тысяч рублей. Однако, как выяснится позже, ни с кем из сотрудников военного комиссариата экс-силовик связан не был.
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