Экс-силовик в Ростовской области обещал за деньги «отмазать» от службы на СВО

Экс-полицейский обещал некому жителю Волгодонска помочь ему не проходить срочную службу в армии. Он заверял, что имеет связи в военкомате города и также готов посодействовать уклонению местного жителя от привлечения для участия в СВО. За это он попросил 280 тысяч рублей. Однако, как выяснится позже, ни с кем из сотрудников военного комиссариата экс-силовик связан не был.