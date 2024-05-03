История с выселением под Ростовом дочери пропавшего бойца СВО получила продолжение

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Издание пишет, что несовершеннолетняя жительница села Самарское пожаловалась на мигранта, который якобы переоформил и продал земельные участки. На нем находится дом девушки и ее матери, в который они теперь не могут попасть.
По информации издания, отец девушки пропал в зоне спецоперации. Теперь региональное СУ СКР проводит проверку этих доводов.
А до этого появилась информация, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за нарушения прав несовершеннолетней.
Ранее генподрядчика по уборке улиц Ростова заподозрили в махинациях на 4 миллиона рублей.