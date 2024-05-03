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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

История с выселением на Дону дочери пропавшего бойца СВО получила продолжение

История с выселением под Ростовом дочери пропавшего бойца СВО получила продолжение

3 мая 2024, 13:18
Фото: Гугл Карты
История с выселением на Дону дочери пропавшего бойца СВО получила продолжение

СК начал проверку из-за выселения семьи бойца СВО в Ростовской области

В Ростовской области следователи проводят проверку после заявлений о выселении из дома семьи бойца СВО, сообщает РИА «Новости».

Издание пишет, что несовершеннолетняя жительница села Самарское пожаловалась на мигранта, который якобы переоформил и продал земельные участки. На нем находится дом девушки и ее матери, в который они теперь не могут попасть.

По информации издания, отец девушки пропал в зоне спецоперации. Теперь региональное СУ СКР проводит проверку этих доводов.

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А до этого появилась информация, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за нарушения прав несовершеннолетней.

Ранее генподрядчика по уборке улиц Ростова заподозрили в махинациях на 4 миллиона рублей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Проверка#Следователи
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