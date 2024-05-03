К созданию образов участников акции «Вода России» привлекут ИИ

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
В перечень ключевых целей весенней акции, проходящей ежегодно в регионах страны, входит экопросвещение.
Участники осуществляют очистку водоемов и их берегов от накопившегося за зиму мусора. Ежегодно, начиная с 2014 года, эти массовые субботники объединяют добровольцев со всей страны. В них уже приняли участие более 9,5 млн человек.
Как сообщает «Комсомольская Правда», в этом году к акции привлекут искусственный интеллект. Волонтеры при поддержке медиагруппы «КП» организовали челлендж в популярных российских соцсетях — «Одноклассники» и «ВКонтакте». ИИ проанализирует фото участников и сопоставит их портреты с одним из известных водоемов. Затем ИИ сгенерирует изображения, на которых люди предстанут в образах того или иного озера или реки.
Тем пользователям, чьи лица будут сгенерированы ИИ, предложат порассуждать в своих постах на тему «Почему чистые берега — это важно». Авторам самых оригинальных постов, набравших максимальное число лайков и репостов в социальных сетях, вручат награду — поездку на Алтай.
Всероссийская акция «Вода России» входит в число крупнейших добровольческих мероприятий РФ. За десяток лет миллионы волонтеров расчистили десятки тысяч километров берегов российских водоемов по всей стране.