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Published Сегодня, 18:27

Modified Сегодня, 18:28

Updated Сегодня, 18:28

К созданию образов участников акции «Вода России» привлекут ИИ

К созданию образов участников акции «Вода России» привлекут ИИ

3 мая 2024, 18:27
Фото: Изображение Midjourney
В Российской Федерации в пятницу, 3 мая, запустили экологический челлендж. Его организаторами стали волонтеры всероссийской акции по уборке берегов «Вода России» при участии КП. Акция является частью федерального проекта по сохранению уникальных водных объектов нацпроекта «Экология».

В перечень ключевых целей весенней акции, проходящей ежегодно в регионах страны, входит экопросвещение.

Участники осуществляют очистку водоемов и их берегов от накопившегося за зиму мусора. Ежегодно, начиная с 2014 года, эти массовые субботники объединяют добровольцев со всей страны. В них уже приняли участие более 9,5 млн человек.

Как сообщает «Комсомольская Правда», в этом году к акции привлекут искусственный интеллект. Волонтеры при поддержке медиагруппы «КП» организовали челлендж в популярных российских соцсетях — «Одноклассники» и «ВКонтакте». ИИ проанализирует фото участников и сопоставит их портреты с одним из известных водоемов. Затем ИИ сгенерирует изображения, на которых люди предстанут в образах того или иного озера или реки.

Тем пользователям, чьи лица будут сгенерированы ИИ, предложат порассуждать в своих постах на тему «Почему чистые берега — это важно». Авторам самых оригинальных постов, набравших максимальное число лайков и репостов в социальных сетях, вручат награду — поездку на Алтай.

Всероссийская акция «Вода России» входит в число крупнейших добровольческих мероприятий РФ. За десяток лет миллионы волонтеров расчистили десятки тысяч километров берегов российских водоемов по всей стране.

#Общество
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