К созданию образов участников акции «Вода России» привлекут ИИ

Как сообщает «Комсомольская Правда», в этом году к акции привлекут искусственный интеллект. Волонтеры при поддержке медиагруппы «КП» организовали челлендж в популярных российских соцсетях — «Одноклассники» и «ВКонтакте». ИИ проанализирует фото участников и сопоставит их портреты с одним из известных водоемов. Затем ИИ сгенерирует изображения, на которых люди предстанут в образах того или иного озера или реки.