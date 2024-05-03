Карпин раскритиковал ФК «Ростов» после вылета из Кубка России

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Игра прошла в рамках Кубка России и завершилась со счетом 1:0. В результате ростовчане вылетели из этого чемпионата.
После игры Карпин рассказал, что было достаточное количество неточных передач в течение всего матча. Также он заявил, что не понравилась реализация моментов.
«Если пять раз бить во вратаря со всей силы, когда можно было бить и не сильно, то это единственное, за что можно не похвалить», — уточнил тренер.
Добавим, что единственный гол в игре забил Тигран Аванесян, он сделал это на четвертой минуте.
До этого Карпин раскритиковал ФК «Ростов» после победы над «Оренбургом». Эта игра состоялась в рамках чемпионата РФ.
Ранее появилась информация, что федеральное правительство отказалось содержать стадион «Ростов-Арена».