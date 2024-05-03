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Карпин раскритиковал ФК «Ростов» после вылета из Кубка России

Карпин раскритиковал ФК «Ростов» после вылета из Кубка России

3 мая 2024, 05:32
Фото: 1MI
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин назвал причины поражения «Балтике», сообщает Matchtv.

Игра прошла в рамках Кубка России и завершилась со счетом 1:0. В результате ростовчане вылетели из этого чемпионата.

После игры Карпин рассказал, что было достаточное количество неточных передач в течение всего матча. Также он заявил, что не понравилась реализация моментов.

Карпин раскритиковал ФК «Ростов» после победы над «Оренбургом»
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«Если пять раз бить во вратаря со всей силы, когда можно было бить и не сильно, то это единственное, за что можно не похвалить», — уточнил тренер.

Добавим, что единственный гол в игре забил Тигран Аванесян, он сделал это на четвертой минуте.

До этого Карпин раскритиковал ФК «Ростов» после победы над «Оренбургом». Эта игра состоялась в рамках чемпионата РФ.

Ранее появилась информация, что федеральное правительство отказалось содержать стадион «Ростов-Арена».

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростов#Карпин#Кубок России
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