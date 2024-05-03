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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Курортный сбор в 2024 году: где он есть и сколько платить

Курортный сбор в 2024 году: где он есть и сколько платить

3 мая 2024, 12:24
Фото: rostovgazeta.ru
Курортный сбор в 2024 году: где он есть и сколько платить
В нескольких регионах России действует курортный сбор, который платят туристы. Где его ввели и сколько придется отдать денег, в материале RostovGazeta.

Что такое курортный сбор

Курортный сбор — это дополнительный платеж, который туристы вносят сверх стоимости проживания в гостиницах, санаториях и пансионатах.

Максимальная ставка курортного сбора составляет 100 рублей в сутки. Однако региональные власти имеют право устанавливать различные тарифы в зависимости от сезона или конкретного города. В некоторых случаях сбор может временно отменяться.

В каких регионах есть курортный сбор

С 31 декабря 2024 года ввести курортный сбор разрешили в ряде регионов, включая Алтайский край, Краснодарский край, Ставрополье, Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус» в Сочи. Участие в этом эксперименте остается на усмотрение каждого региона.

С 31 декабря 2024 года ввести курортный сбор разрешили в ряде регионов.С 31 декабря 2024 года ввести курортный сбор разрешили в ряде регионов.
С 31 декабря 2024 года ввести курортный сбор разрешили в ряде регионов.
Фото: Sergei Kazantsev/cc by sa 4.0/wikimedia.org

Куда идут деньги курортного сбора

Доходы, полученные от курортного сбора, используются для финансирования различных мероприятий, включая проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, обновление объектов курортной инфраструктуры.

Все средства передают в специальный фонд, который входит в общую структуру бюджета соответствующего субъекта РФ.

Размер курортного сбора на Ставрополье

Регион пользуется большой популярностью среди туристов, которые хотят не только насладиться природой, но и улучшить свое здоровье. Здесь открыто большое количество здравниц и санаториев, известных своими минеральными водами, лечебными грязями и терренкурами. Кроме того, регион привлекает любителей спокойного и умиротворенного отдыха на горном воздухе.

Платить туристам приходится при проживании в пяти городах — Ессентуках, Железноводске, Кисловодске, Пятигорске и Минводах. Размер платы составляет 100 рублей в сутки в каждом из этих городов.

Платить туристам приходится при проживании в пяти городах — Ессентуках, Железноводске, Кисловодске, Пятигорске и Минводах.Платить туристам приходится при проживании в пяти городах — Ессентуках, Железноводске, Кисловодске, Пятигорске и Минводах.
Платить туристам приходится при проживании в пяти городах — Ессентуках, Железноводске, Кисловодске, Пятигорске и Минводах.
Фото: 1MI

Сбор в Алтайском крае

В Алтайском крае с отдыхающих собирают по 50 рублей в день. Тем не менее, данный сбор взимается лишь в одном из городов региона, а именно в Белокурихе. Этот населенный пункт известен своими захватывающими горными пейзажами, многочисленными санаториями и развитой инфраструктурой для горнолыжного отдыха.

Курортный сбор в Санкт-Петербурге

С 1 апреля 2024 года в Санкт-Петербурге ввели новый платеж: 100 рублей в день с каждого посетителя, проживающего в гостиницах, хостелах и других местах размещения города.

С 1 апреля 2024 года в Санкт-Петербурге ввели новый платеж: 100 рублей в день с каждого посетителя, проживающего в гостиницах, хостелах и других местах размещения города.С 1 апреля 2024 года в Санкт-Петербурге ввели новый платеж: 100 рублей в день с каждого посетителя, проживающего в гостиницах, хостелах и других местах размещения города.
С 1 апреля 2024 года в Санкт-Петербурге ввели новый платеж: 100 рублей в день с каждого посетителя, проживающего в гостиницах, хостелах и других местах размещения города.
Фото: ВикторияКириллова/cc by sa 4.0/wikimedia.org

Курортный сбор в Краснодарском крае

С 2024 года власти Кубани расширили перечень мест, где взимается курортный сбор. В Сочи туристам приходится платить по 50 рублей в сутки. Кроме того, ежедневно прибывающие в Анапу, Геленджик, Горячий Ключ, Новороссийск, а также в Новомихайловское, Джубгское, Небугское, Шепсинское, Тенгинское, Ейское, Должанское, Туапсинское, Мостовское, Псебайское и Ярославское городские и сельские поселения районов обязаны уплачивать дополнительно по 30 рублей.

Курортный сбор в «Сириусе»

В течение 2024 года на федеральной территории «Сириус» взимается курортный сбор в размере 50 рублей в день за проживание. Решение об этом было принято в феврале 2023 года.

Кому не нужно платить курортный сбор

Он не взимается от туристов, которые арендовали жилье в частных домах, не являющихся предпринимательскими объектами. Не придется платить и тем, кто остановился у родственников.

От уплаты сбора освобождаются:

  • работающие в регионе или имеющие недвижимость;
  • ветераны;
  • инвалиды и те, кто их сопровождает;
  • лица, страдающие туберкулезом, а также те, кто прибыл для лечения;
  • граждане с низким достатком;
  • студенты-очники, которые учатся в регионе с курортным сбором;
  • спортсмены и их тренеры, которые приехали на соревнования.
Могут не платить курортный сбор спортсмены и их тренеры, которые приехали на соревнования.Могут не платить курортный сбор спортсмены и их тренеры, которые приехали на соревнования.
Могут не платить курортный сбор спортсмены и их тренеры, которые приехали на соревнования.
Фото: 1MI

Как платить курортный сбор

Оператор курортного сбора, обычно компания или индивидуальный предприниматель, ответственен за его взимание. Эти лица предоставляют услуги размещения, например, владеют гостиницами или пансионатами. Если человек сдает комнату в доме и не является зарегистрированным как индивидуальный предприниматель, он не обязан взимать сбор.

Оператор должен рассчитать сумму сбора, взять ее у туриста, выдать квитанцию и перечислить деньги в региональный бюджет. В случае отказа туриста уплатить сбор, оператор обязан уведомить об этом соответствующие власти.

Чем грозит неуплата курортного сбора

Если турист отказывается платить деньги, то оператор обязан уведомить его о возможной административной ответственности и предложить заполнить форму отказа. Неуплата сбора влечет штраф в размере от 500 до 2 тысяч рублей. В случае отказа от подписания отказной формы, гостиница составляет соответствующий акт, в который делается отметка. Этот акт передается в региональное министерство туризма в течение пяти рабочих дней. Отказника могут пригласить на составление протокола, однако его присутствие не является обязательным.

Ранее туроператоры назвали ростовчанам популярные направления для отдыха на майских.

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