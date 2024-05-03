Курортный сбор в 2024 году: где он есть и сколько платить

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Курортный сбор — это дополнительный платеж, который туристы вносят сверх стоимости проживания в гостиницах, санаториях и пансионатах.
Максимальная ставка курортного сбора составляет 100 рублей в сутки. Однако региональные власти имеют право устанавливать различные тарифы в зависимости от сезона или конкретного города. В некоторых случаях сбор может временно отменяться.
С 31 декабря 2024 года ввести курортный сбор разрешили в ряде регионов, включая Алтайский край, Краснодарский край, Ставрополье, Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус» в Сочи. Участие в этом эксперименте остается на усмотрение каждого региона.
Доходы, полученные от курортного сбора, используются для финансирования различных мероприятий, включая проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, обновление объектов курортной инфраструктуры.
Все средства передают в специальный фонд, который входит в общую структуру бюджета соответствующего субъекта РФ.
Регион пользуется большой популярностью среди туристов, которые хотят не только насладиться природой, но и улучшить свое здоровье. Здесь открыто большое количество здравниц и санаториев, известных своими минеральными водами, лечебными грязями и терренкурами. Кроме того, регион привлекает любителей спокойного и умиротворенного отдыха на горном воздухе.
Платить туристам приходится при проживании в пяти городах — Ессентуках, Железноводске, Кисловодске, Пятигорске и Минводах. Размер платы составляет 100 рублей в сутки в каждом из этих городов.
В Алтайском крае с отдыхающих собирают по 50 рублей в день. Тем не менее, данный сбор взимается лишь в одном из городов региона, а именно в Белокурихе. Этот населенный пункт известен своими захватывающими горными пейзажами, многочисленными санаториями и развитой инфраструктурой для горнолыжного отдыха.
С 1 апреля 2024 года в Санкт-Петербурге ввели новый платеж: 100 рублей в день с каждого посетителя, проживающего в гостиницах, хостелах и других местах размещения города.
С 2024 года власти Кубани расширили перечень мест, где взимается курортный сбор. В Сочи туристам приходится платить по 50 рублей в сутки. Кроме того, ежедневно прибывающие в Анапу, Геленджик, Горячий Ключ, Новороссийск, а также в Новомихайловское, Джубгское, Небугское, Шепсинское, Тенгинское, Ейское, Должанское, Туапсинское, Мостовское, Псебайское и Ярославское городские и сельские поселения районов обязаны уплачивать дополнительно по 30 рублей.
В течение 2024 года на федеральной территории «Сириус» взимается курортный сбор в размере 50 рублей в день за проживание. Решение об этом было принято в феврале 2023 года.
Он не взимается от туристов, которые арендовали жилье в частных домах, не являющихся предпринимательскими объектами. Не придется платить и тем, кто остановился у родственников.
От уплаты сбора освобождаются:
Оператор курортного сбора, обычно компания или индивидуальный предприниматель, ответственен за его взимание. Эти лица предоставляют услуги размещения, например, владеют гостиницами или пансионатами. Если человек сдает комнату в доме и не является зарегистрированным как индивидуальный предприниматель, он не обязан взимать сбор.
Оператор должен рассчитать сумму сбора, взять ее у туриста, выдать квитанцию и перечислить деньги в региональный бюджет. В случае отказа туриста уплатить сбор, оператор обязан уведомить об этом соответствующие власти.
Если турист отказывается платить деньги, то оператор обязан уведомить его о возможной административной ответственности и предложить заполнить форму отказа. Неуплата сбора влечет штраф в размере от 500 до 2 тысяч рублей. В случае отказа от подписания отказной формы, гостиница составляет соответствующий акт, в который делается отметка. Этот акт передается в региональное министерство туризма в течение пяти рабочих дней. Отказника могут пригласить на составление протокола, однако его присутствие не является обязательным.
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