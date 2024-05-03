Курортный сбор в 2024 году: где он есть и сколько платить

В Алтайском крае с отдыхающих собирают по 50 рублей в день. Тем не менее, данный сбор взимается лишь в одном из городов региона, а именно в Белокурихе. Этот населенный пункт известен своими захватывающими горными пейзажами, многочисленными санаториями и развитой инфраструктурой для горнолыжного отдыха.