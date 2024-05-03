Мигрант в Ростовской области выселил из дома семью пропавшего без вести бойца СВО

«Пользуясь этим документом, он сделал так, чтобы вторая часть дома, где проживала семья военнослужащего, стала его собственностью. После этого он разделил участок и продал его своим родственникам. В результате мать и дочь лишились возможности входить в свой дом, так как им грозила статья за незаконное проникновение на чужую территорию», — пишет издание.