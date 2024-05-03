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Мигрант в Ростовской области выселил из дома семью пропавшего без вести бойца СВО

Мигрант в Ростовской области выселил из дома семью пропавшего без вести бойца СВО

3 мая 2024, 06:20
Фото: иллюстрация / 1MI
Мигрант в Ростовской области выселил из дома семью пропавшего без вести бойца СВО

Мигрант в Ростовской области выселил из дома семью пропавшего бойца СВО

В Ростовской области из-за иностранца семья пропавшего участника СВО осталась без крыши над головой, сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, помощи попросила 14-летняя дочь бойца спецоперации. По ее словам, мигрант якобы обманом получил доверенность от имени ее отца.

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«Пользуясь этим документом, он сделал так, чтобы вторая часть дома, где проживала семья военнослужащего, стала его собственностью. После этого он разделил участок и продал его своим родственникам. В результате мать и дочь лишились возможности входить в свой дом, так как им грозила статья за незаконное проникновение на чужую территорию», — пишет издание.

Ранее стало известно, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения прав несовершеннолетней.

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