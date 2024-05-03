Мигрант в Ростовской области выселил из дома семью пропавшего без вести бойца СВО

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
По информации издания, помощи попросила 14-летняя дочь бойца спецоперации. По ее словам, мигрант якобы обманом получил доверенность от имени ее отца.
«Пользуясь этим документом, он сделал так, чтобы вторая часть дома, где проживала семья военнослужащего, стала его собственностью. После этого он разделил участок и продал его своим родственникам. В результате мать и дочь лишились возможности входить в свой дом, так как им грозила статья за незаконное проникновение на чужую территорию», — пишет издание.
Ранее стало известно, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения прав несовершеннолетней.