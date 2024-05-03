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Published Сегодня, 16:39

Modified Сегодня, 16:41

Updated Сегодня, 16:41

На новую подсветку ростовской телебашни уйдет 12.6 миллионов рублей

На новую подсветку ростовской телебашни уйдет 12,6 миллиона рублей

3 мая 2024, 16:39
Фото: Изображение Midjourney
На новую подсветку ростовской телебашни уйдет 12.6 миллионов рублей
В Ростове-на-Дону планируют модернизировать архитектурно-художественную подсветку на телебашне, следует из документов, размещенных на портале госзакупок.

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» намерена модернизировать архитектурно-художественную подсветку на телевизионной башне в Ростове-на-Дону, расположенной на улице Токарной, 11. В настоящее время компания уже определилась с подрядчиком, однако кто именно выполнит работы, не называется. Сумма договора превышает 12,6 миллиона рублей.

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Согласно условиям закупки, исполнителю предстоит осуществить работы по улучшению светового оформления антенной опоры, высота которой составляет 180 метров. Работы необходимо будет выполнить в течение 60 дней с момента подписания контракта.

Напомним, что еще в прошлом году стало известно о планах по модернизации телебашни.

Ранее на телебашне Ростова включали праздничную подсветку.

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