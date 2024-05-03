На новую подсветку ростовской телебашни уйдет 12,6 миллиона рублей

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» намерена модернизировать архитектурно-художественную подсветку на телевизионной башне в Ростове-на-Дону, расположенной на улице Токарной, 11. В настоящее время компания уже определилась с подрядчиком, однако кто именно выполнит работы, не называется. Сумма договора превышает 12,6 миллиона рублей.
Согласно условиям закупки, исполнителю предстоит осуществить работы по улучшению светового оформления антенной опоры, высота которой составляет 180 метров. Работы необходимо будет выполнить в течение 60 дней с момента подписания контракта.
Напомним, что еще в прошлом году стало известно о планах по модернизации телебашни.
Ранее на телебашне Ростова включали праздничную подсветку.