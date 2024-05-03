На новую подсветку ростовской телебашни уйдет 12,6 миллиона рублей

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» намерена модернизировать архитектурно-художественную подсветку на телевизионной башне в Ростове-на-Дону, расположенной на улице Токарной, 11. В настоящее время компания уже определилась с подрядчиком, однако кто именно выполнит работы, не называется. Сумма договора превышает 12,6 миллиона рублей.