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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Парад Победы в Ростове-на-Дону проведут без зрителей

На парад Победы в Ростове-на-Дону пустят только ветеранов

3 мая 2024, 13:08
Фото: donland.ru
Парад Победы в Ростове-на-Дону проведут без зрителей
В Ростове-на-Дону парад в честь Дня победы в ВОВ в этом году состоится без зрителей, сообщили в правительстве региона.

Парад пройдет 9 мая, а зрителями станут ветераны. Однако другие горожане и гости донской столицы попасть сюда не смогут. Такое решение было принято в целях безопасности.

Но увидеть его все можно будет, так как в Интернете планируют запустить прямую трансляцию с парада.

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Всего в регионе проведут более 2,5 тысячи мероприятий в честь 79-й годовщины окончания ВОВ. Планируются выступления фронтовых бригад, концерты во дворах.

Кроме того, тематические мероприятия пройдут в музеях, в том числе лекции и кинопоказы. Более тысячи мероприятий проведут в онлайн-формате.

Ранее стало известно, как украсят Ростов-на-Дону к 9 Мая.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#День Победы#Парад победы#Зрители
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