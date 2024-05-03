На парад Победы в Ростове-на-Дону пустят только ветеранов

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Парад пройдет 9 мая, а зрителями станут ветераны. Однако другие горожане и гости донской столицы попасть сюда не смогут. Такое решение было принято в целях безопасности.
Но увидеть его все можно будет, так как в Интернете планируют запустить прямую трансляцию с парада.
Всего в регионе проведут более 2,5 тысячи мероприятий в честь 79-й годовщины окончания ВОВ. Планируются выступления фронтовых бригад, концерты во дворах.
Кроме того, тематические мероприятия пройдут в музеях, в том числе лекции и кинопоказы. Более тысячи мероприятий проведут в онлайн-формате.
Ранее стало известно, как украсят Ростов-на-Дону к 9 Мая.