«Не приют, а живодерка»: зоозащитники нашли десятки мертвых собак под Таганрогом

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Зоозащитники рассказывают, что ранее в Таганроге работал отловщик безнадзорных животных. Но все изменилось в 2024 году, когда тендер в городе выиграло ООО «Вега-Юг».
«Волонтеры и зоозащитники из разных регионов поддерживают отношения. Мы изначально были наслышаны о деятельности этой компании», — говорит зоозащитница Светлана [имя изменено по ее просьбе].
Волонтеры жаловались, что собак после отлова возвращали в кошмарном состоянии. Худющих, голодных, сбитых в стаи животных с клипсами на ушах, они нередко встречали на трассе Ростов-Таганрог.
«Волонтеры из других регионов часто замечали пропажу собак, причем даже домашних. Их поиск ни к чему не приводил. Поэтому мы стали пристально следить за деятельностью „Вега-Юг“. Приезжали к ним на перевалочную базу — в приют в селе Федоровка Неклиновского района, где собак стерилизовали и вакцинировали. Пытались задружиться — привозили корм для животных. И, конечно же, следили за тем, чтобы собак в полном здравии возвращали на прежние места обитания», — рассказывает Светлана.
Однако, по словам собеседницы, когда волонтеры в очередной раз приехали в приют, они не досчитались многих собак, которые должны были здесь находится на карантине.
«На наш вопрос о том, где собаки, работница сказала, что они массово сбежали. Но как это могло произойти? Могла сбежать одна, две собаки, но никак не множество. Поскольку мы уже были наслышаны о компании, то поехали на ближайшую мусорную свалку — она находится буквально за поворотом в селе Федоровка. И, приехав туда, пришли в ужас», — констатирует Светлана.
Волонтеры рассказывают, что на свалке они обнаружили огромное количество трупов животных. От жуткого трупного запаха сильно резало глаза.
Зоозащитники засняли видео, оно есть в наличии редакции. Однако опубликовать его невозможно по этическим соображениям.
«Естественно, мы дождались полицию, ветеринарную службу и зафиксировали произошедшее. К сожалению, ветеринарная служба нам ничем не помогла. А нам бы очень хотелось, чтобы они провели экспертизу — для установления причины массовой смерти животных», — говорит Светлана.
Зоозащитники отмечают, что прибывшим на место представителям правопорядка приходилось скрывать свои эмоции. Зрелище, по словам очевидцев, было не для слабонервных. Помимо сверху наброшенных трупов, сплошь и рядом из земли торчали собачьи лапы, морды и хвосты.
Это было 27 апреля 2024 года. А за майские праздники, по словам зоозащитников, трупы собак со свалки пропали.
«На свалку пригнали технику, облили все керосином и сожгли. Волонтеры подозревают, что это сделала местная администрация. Горело долго, там же было неисчерпаемое количество трупов. Но остаются вопросы — зачем это сделали? Почему ветеринарная служба не взяла труп животного на экспертизу? Понятно, что собаки были убиты, но нужно же понять, как и почему это произошло?» — задается вопросом Светлана.
Для разъяснения ситуации корреспондент RostovGazeta обратился в администрацию села Федоровка. И поинтересовался, что стало со свалкой, на которой обнаружено массовое захоронение животных.
«По-моему, свалку сжигали», — сообщил сотрудник администрации Федоровского сельского поселения и добавил, что уточнит этот вопрос.
Однако после длительного ожидания трубку повесили. На повторный звонок корреспондента в администрации уточнили, что сейчас на месте нет специалиста, который может все объяснить. Редакция направила официальный запрос, информация уточняется.
В среду, 1 мая, волонтеры поехали с очередной проверкой на перевалочный пункт для собак в Федоровку. Был уже вечер, стемнело, и они фотографировали окрестности.
«А на зоозащитников напали крепкие мужчины и стали избивать. Одна из девушек была с ребенком, который испугался и громко кричал, видя, как волонтеров избивали. Но что это были за люди — мы не знаем. Вопрос, скорее всего, заключается в другом. Кому нужно запугивать волонтеров? Простым жителям села это явно не надо, а посторонних людей там не бывает», — делится мнением Светлана.
По ее словам, селяне жалуются, что часто слышат из приюта крики собак. Этот приют, призванный стерилизовать, вакцинировать и выпускать животных на волю, жители села прозвали «живодерка».
«Мы хотим придать ситуацию огласке. Эта компания имеет огромный арсенал разборок с правоохранительными органами. И, несмотря на это, все равно держится на плаву», — комментируют волонтеры.
По данным информационной системы «СПАРК», ООО «Вега-Юг» зарегистрировано в 2022 году. Среднесписочная численность сотрудников фирмы по официальным данным — один человек.
В 2023 году компания заключила один контракт на отлов и содержание животных без владельцев в Новочеркасске, общей стоимостью более 998,5 тысячи рублей. А в 2024 году ООО «Вега-Юг» заключила семь контрактов на общую сумму свыше 11,5 миллиона рублей. В рамках обязательств фирма взяла на себя работу с безнадзорными животными в Новочеркасске, Таганроге и в ряде муниципалитетов Краснодарского края. Один из контрактов 2024 года — на отлов животных без владельцев в Каневском районе Кубани был расторгнут по соглашению сторон.
Контракт по «поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории города», стоимостью 2,2 миллиона рублей, в 2024 году ООО «Вега-Юг» заключила с МКУ «Благоустройство» Таганрога.
Этот контракт «СПАРК-Маркетинг» отметил индикаторами. Во-первых, исполнитель двух миллионного контракта, по информации ФНС, относится к субъектам малого и среднего предпринимательства. Во-вторых, при проведении торговой процедуры индикатор зафиксировал экономически необоснованное поведение участника — снижение цены превысило 25%. По предположениям индикатора, это может считаться признаком завышения начальной минимальной цены контракта заказчиком.
Генеральный директор ООО «Вега-Юг» Анастасия Письменская разъяснила в беседе с корреспондентом RostovGazeta, что собаки, которых изначально не досчитались волонтеры в приюте, попросту сбежали.
«У нас вольеры, животные подкопали вольер и выбежали. Они бегают по поселку. Некоторых, которые шли в руки, мы нашли, пособирали. Местные жители говорили, что одна с биркой бегала по поселку, но мы пришли — сейчас ее не было», — отмечает Анастасия Письменская.
Собеседница подчеркивает, что отсутствовала две недели — ездила по делам в ЛНР. Поэтому о том, откуда на свалке в селе Федоровка могли появиться массовые трупы собак, ничего не знает.
«Их там не было. Если бы на свалке что-то было, поверьте, мне глава администрации давно бы сказал об этом. Ничего там не было, пока волонтеры не лазили. Скорее всего, они их сами туда привезли. Это или волонтеры или конкуренция. На самом деле они не настолько волонтеры, как вы думаете. Да, до этого они приезжали в приют, я их пускала, они кормили животных, пристраивали их. И вот меня не было две недели и тут такой резонанс», — говорит руководитель ООО «Вега-Юг».
Собеседница уточняет, что у компании заключены договоры на утилизацию животных. И если старое животное погибнет по естественным причинам, его отвозят в Мокрый Батай.
Руководитель компании также оказалась в курсе и произошедшей драки с волонтерами.
«Волонтеров никто не избивал. Они приехали в частный дом, где стоит машина. Я просила знакомых, чтобы они починили машину. Волонтеры подъехали к дому, где люди отмечали праздник, и стали провоцировать — кричать на публику, обзывать живодерами. Люди подвыпили. Но они вообще никакого отношения не имеют к приюту. Их провоцировали или зоозащитники, или я не знаю, кто. Наверное, конкуренты», — резюмирует директор ООО «Вега-Юг».
Ранее RostovGazeta рассказывала, как проводились госзакупки на отлов, стерилизацию, вакцинацию и возврат в привычную среду обитания безнадзорных собак в Ростове.