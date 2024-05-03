«Не приют, а живодерка»: зоозащитники нашли десятки мертвых собак под Таганрогом

В 2023 году компания заключила один контракт на отлов и содержание животных без владельцев в Новочеркасске, общей стоимостью более 998,5 тысячи рублей. А в 2024 году ООО «Вега-Юг» заключила семь контрактов на общую сумму свыше 11,5 миллиона рублей. В рамках обязательств фирма взяла на себя работу с безнадзорными животными в Новочеркасске, Таганроге и в ряде муниципалитетов Краснодарского края. Один из контрактов 2024 года — на отлов животных без владельцев в Каневском районе Кубани был расторгнут по соглашению сторон.