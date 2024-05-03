Под Ростовом создадут искусственный полуостров и заселят его гамадрилами

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Сам полуостров уже «откопали». Сейчас решается вопрос его благоустройства. Для будущих поселенцев там установят сканы и сделают теплый вольер. Гамадрилами заселять полуостров будут в ближайшие несколько лет. Всего там смогут жить 20 приматов.
Айгишев добавил, что посетители парка смогут даже кормить гамадрилов с рук. Возможно, к приматам подселят маралов. Сейчас в «Малинках» продумывают вариант покупки пассажирского вагона. Его хотят установить на полуострове и сделать панорамным.
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