Под Ростовом создадут искусственный полуостров и заселят его гамадрилами

Сам полуостров уже «откопали». Сейчас решается вопрос его благоустройства. Для будущих поселенцев там установят сканы и сделают теплый вольер. Гамадрилами заселять полуостров будут в ближайшие несколько лет. Всего там смогут жить 20 приматов.