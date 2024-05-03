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Под Ростовом создадут искусственный полуостров и заселят его гамадрилами

Под Ростовом создадут искусственный полуостров и заселят его гамадрилами

3 мая 2024, 08:21
Фото: Юкатан/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Под Ростовом создадут искусственный полуостров и заселят его гамадрилами
В ростовском парке птиц «Малинки» планируют соорудить полуостров, на котором будут жить несколько десятков гамадрилов, рассказал Donnews начальник отдела парка Павел Айгишев.

Сам полуостров уже «откопали». Сейчас решается вопрос его благоустройства. Для будущих поселенцев там установят сканы и сделают теплый вольер. Гамадрилами заселять полуостров будут в ближайшие несколько лет. Всего там смогут жить 20 приматов.

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Айгишев добавил, что посетители парка смогут даже кормить гамадрилов с рук. Возможно, к приматам подселят маралов. Сейчас в «Малинках» продумывают вариант покупки пассажирского вагона. Его хотят установить на полуострове и сделать панорамным.

Ранее RostovGazeta рассказала, как ростовчанам бюджетно отдохнуть в мае и летом.

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