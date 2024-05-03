Полиция проверит сообщения о гниющих трупах собак на свалке под Таганрогом

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
Напомним, активисты сообщили о найденных трупах собак на свалке недалеко от Таганрога. Они предположили, что собак, дескать, могли свезти туда сотрудники приюта для бездомных животных, заключившего контракт с МКУ «Благоустройство» Таганрога.
Тупы животных на свалке нашли в конце апреля. Но после первых майских выходных их уже вывезли.
В МВД по Ростовской области сообщили, что полицию поступило сообщение жителя Неклиновского района о том, что на свалке вблизи села Федоровка нашли трупы собак. В настоящее время полиция проводит проверку инцидента, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в соответствии с законодательством.