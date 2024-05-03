Полиция проверит сообщения о гниющих трупах собак на свалке под Таганрогом

В МВД по Ростовской области сообщили, что полицию поступило сообщение жителя Неклиновского района о том, что на свалке вблизи села Федоровка нашли трупы собак. В настоящее время полиция проводит проверку инцидента, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в соответствии с законодательством.