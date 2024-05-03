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Published Сегодня, 18:34

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Updated Сегодня, 18:36

Полиция занялась трупами собак в Ростовской области

Полиция проверит сообщения о гниющих трупах собак на свалке под Таганрогом

3 мая 2024, 18:34
Фото: 1MI
Полиция занялась трупами собак в Ростовской области
В Неклиновском районе Ростовской области обнаружили трупы собак. Местные жители обратились в правоохранительные органы. Теперь полиция будет изучать обстоятельства дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Напомним, активисты сообщили о найденных трупах собак на свалке недалеко от Таганрога. Они предположили, что собак, дескать, могли свезти туда сотрудники приюта для бездомных животных, заключившего контракт с МКУ «Благоустройство» Таганрога.

Тупы животных на свалке нашли в конце апреля. Но после первых майских выходных их уже вывезли.

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В МВД по Ростовской области сообщили, что полицию поступило сообщение жителя Неклиновского района о том, что на свалке вблизи села Федоровка нашли трупы собак. В настоящее время полиция проводит проверку инцидента, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в соответствии с законодательством.

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