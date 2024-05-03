Прокуратура обратилась к главе Ростовской области из-за ущемленных в правах инвалидов

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Ведомство обратило внимание губернатора, что необходимо принять меры для соблюдения соцправ инвалидов. В 2023 году средства реабилитации получили 2,2 тысячи граждан, хотя в очереди стояли 7 тысяч человек.
В текущем году на эти цели из регионального бюджета выделили 30,5 миллиона рублей. Это позволит обеспечить 1,9 тысячи инвалидов. Однако для пяти тысяч человек, включая 251 ребенка и 9 участников спецоперации, средства в бюджета не предусмотрены.
По информации прокуратуры, это говорит о недостаточности принимаемых органами власти мер соцподдержки. После этого власти приняли решение выделить дополнительно 116 миллионов рублей.
Ранее власти объяснили, почему у инвалида в Ростовской области годами нет света и воды.