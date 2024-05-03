Прокуратура обратилась к главе Ростовской области из-за ущемленных в правах инвалидов

В текущем году на эти цели из регионального бюджета выделили 30,5 миллиона рублей. Это позволит обеспечить 1,9 тысячи инвалидов. Однако для пяти тысяч человек, включая 251 ребенка и 9 участников спецоперации, средства в бюджета не предусмотрены.