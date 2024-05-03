rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Пять тыс инвалидов в Ростовской области оставили без средств реабилитации

Прокуратура обратилась к главе Ростовской области из-за ущемленных в правах инвалидов

3 мая 2024, 14:08
Фото: Изображение Midjourney
Пять тыс инвалидов в Ростовской области оставили без средств реабилитации

Деньги не выделили на средства реабилитации для бойцов СВО в Ростовской области

В Ростовской области в прошлом году около 5 тысяч инвалидов не обеспечили средствами реабилитации, сообщили в региональной прокуратуре.

Ведомство обратило внимание губернатора, что необходимо принять меры для соблюдения соцправ инвалидов. В 2023 году средства реабилитации получили 2,2 тысячи граждан, хотя в очереди стояли 7 тысяч человек.

В текущем году на эти цели из регионального бюджета выделили 30,5 миллиона рублей. Это позволит обеспечить 1,9 тысячи инвалидов. Однако для пяти тысяч человек, включая 251 ребенка и 9 участников спецоперации, средства в бюджета не предусмотрены.

Власти объяснили, почему у инвалида в Ростовской области годами нет света и воды
Узнать подробнее

По информации прокуратуры, это говорит о недостаточности принимаемых органами власти мер соцподдержки. После этого власти приняли решение выделить дополнительно 116 миллионов рублей.

Ранее власти объяснили, почему у инвалида в Ростовской области годами нет света и воды.

Читайте также:
Власти объяснили, почему у инвалида в Ростовской области годами нет света и водыМать брошенной девочки-инвалида рассказала о своем поступкеНа Дону определены меры помощи в трудоустройстве участникам СВО и инвалидам
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Инвалиды#Средства реабилитации#Права инвалидов
Подпишитесь
«Не приют, а живодерка»: зоозащитники нашли десятки мертвых собак под Таганрогом
Сегодня, 11:33
До Пасхи температура в Ростовской области может упасть до -2 градусов
Сегодня, 11:28
Цены в новостройках в Ростове превысили 145 тыс рублей за квадратный метр
Сегодня, 10:32
Под Ростовом создадут искусственный полуостров и заселят его гамадрилами
Сегодня, 08:21
Около 400 тыс жителей Ростовской области живут за чертой бедности
Сегодня, 07:26
Жителей Ростовской области стали массово штрафовать за иностранную музыку
Сегодня, 07:04
"