Работу автобусов продлят в Ростове-на-Дону в Пасхальную ночь

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
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Updated Сегодня, 15:17
Автобусы будут курсировать до 3 часов ночи 5 апреля. Полное расписание опубликуют на сайте администрации донской столицы.
«Во всех 55 храмах пройдут Пасхальные богослужения, в которых примут участие сотни тысяч ростовчан», — рассказал Алексей Логвиненко.
Он добавил, что для обеспечения безопасности задействуют казаков, дружинников и волонтеров.
Ранее власти рассказали, с чем связан сильный рост стоимости на перевозки из Ростова до Азова речными «Валдаями». Причиной оказались различные траты, в том числе на выплату денег персоналу.
До этого стало известно, что движение перекроют на Всесоюзной в Ростове-на-Дону до 30 июня.