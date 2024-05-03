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Работу автобусов продлят в Ростове-на-Дону в Пасхальную ночь

Работу автобусов продлят в Ростове-на-Дону в Пасхальную ночь

3 мая 2024, 15:15
Фото: donland.ru
Работу автобусов продлят в Ростове-на-Дону в Пасхальную ночь
В Ростове-на-Дону в Пасхальную ночь изменится график работы общественного транспорта, рассказал глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

Автобусы будут курсировать до 3 часов ночи 5 апреля. Полное расписание опубликуют на сайте администрации донской столицы.

«Во всех 55 храмах пройдут Пасхальные богослужения, в которых примут участие сотни тысяч ростовчан», — рассказал Алексей Логвиненко.

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Он добавил, что для обеспечения безопасности задействуют казаков, дружинников и волонтеров.

Ранее власти рассказали, с чем связан сильный рост стоимости на перевозки из Ростова до Азова речными «Валдаями». Причиной оказались различные траты, в том числе на выплату денег персоналу.

До этого стало известно, что движение перекроют на Всесоюзной в Ростове-на-Дону до 30 июня.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Общественный транспорт#График работы#Пасхальная ночь
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