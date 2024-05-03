РЭО: Экопромпарки на Ставрополье и в Новосибирской области внесены в реестр

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев уточнил, что экопромпарки расположены в Невинномысске и под Новосибирском. Он также отметил, что включение их в реестр открывает резидентам доступ к государственной поддержке, пишет newstracker.ru.
Они могут рассчитывать на различные преференции, включая субсидии на компенсацию определенных затрат и налоговые льготы. Помимо этого, могут быть предоставлены и другие виды поддержки, определяемые Минпромторгом или местными органами власти.
Экопромпарки строятся в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». На данный момент в этих парках ведется строительство научно-технического центра, универсальных помещений и других объектов. Также проводятся работы по прокладке внутриплощадочных инженерных сетей.