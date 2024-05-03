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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Доходы жителей в Ростове оказались ниже, чем в Коломне и Люберцах

Ростов оказался в аутсайдерах среди миллионников по росту доходов населения

3 мая 2024, 13:22
Фото: rostovgazeta.ru
Доходы жителей в Ростове оказались ниже, чем в Коломне и Люберцах
Миллионник Ростов уступил в доходах на душу населения городам, где меньше 100 тысяч жителей, следует из данных Финансового университета при правительстве РФ.

По данным за первый квартал 2024 года, в Ростове средние доходы на душу населения составили 48,4 тысячи рублей. По этому показателю Ростов занял девятое место среди городов-миллионов страны.

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Однако сумма оказалась меньше, чем в соседнем Краснодаре или Сочи, там средние доходы на душу населения составили 50,6 тысячи рублей. Доходы ростовчан оказались меньше, чем у большинства жителей подмосковных городов, где численность населения едва переваливает за 100 тысяч. Для сравнения в Коломне средние доходы на душу населения равны 49,4 тысячи рублей, а в Люберцах — 61,6 тысячи рублей.

Ранее стало известно, в каких сферах ростовчане вскоре не смогут найти работу.

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