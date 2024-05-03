Ростов оказался в аутсайдерах среди миллионников по росту доходов населения

Однако сумма оказалась меньше, чем в соседнем Краснодаре или Сочи, там средние доходы на душу населения составили 50,6 тысячи рублей. Доходы ростовчан оказались меньше, чем у большинства жителей подмосковных городов, где численность населения едва переваливает за 100 тысяч. Для сравнения в Коломне средние доходы на душу населения равны 49,4 тысячи рублей, а в Люберцах — 61,6 тысячи рублей.