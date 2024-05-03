С 8-м марта! Создаем настроение в «женском» парке в Ростове-на-дону

Posted 3 мая, 11:05
Published 3 мая, 11:05
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Отправляемся от церкви Димитрия Ростовского. Это точная копия деревянного храма 18 века, некогда разрушенного и восстановленного в 2000-х годах. От него по улице Бондаренко двигаемся к парку.
Если раньше это был заброшенный сквер, где полюбоваться можно было разве что на кучи мусора, то сейчас его не узнать: это благоустроенное пространство с отличными пешеходными и велосипедными дорожками, так что не придется уворачиваться от лихачей на двухколесном. Есть здесь и беседки, и игровые комплексы для детей, если Вы прихватили их с собой. Кстати, официальное название этого места — парк Димитрия Ростовского, но по привычке все называют его прежним именем: 8-го марта.
Из парка выходим на улицу, названную в честь детского писателя Аркадия Гайдара. Здесь не задерживаемся, вновь прячась в тени деревьев, сворачиваем на улицу им. Бондаренко, и по ней только вперед — к финишу. Или к старту — как посмотреть. Заканчиваем у церкви Дмитрия Ростовского, выдыхаем, делаем фото, если до сих пор на это не было времени. Возвращаемся к делам.