rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 мая, 11:05

Published 3 мая, 11:05

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

С 8-м марта! Создаем настроение в «женском» парке в Ростове-на-дону

С 8-м марта! Создаем настроение в «женском» парке в Ростове-на-дону

3 мая 2024, 11:05
Фото: 1MI
С 8-м марта! Создаем настроение в «женском» парке в Ростове-на-дону
Ростовский маршрут «Парк им. 8 марта» подойдет как вечно спешащим трудоголикам, так и наоборот, любителям полениться и помечтать о том, что с понедельника начнется новая (спортивная!) жизнь. Предлагаем взять себя в руки и выделить всего 11 минут на себя, свое здоровье и новые впечатления.

Отправляемся от церкви Димитрия Ростовского. Это точная копия деревянного храма 18 века, некогда разрушенного и восстановленного в 2000-х годах. От него по улице Бондаренко двигаемся к парку.

Церковь Димитрия РостовскогоЦерковь Димитрия Ростовского
Церковь Димитрия РостовскогоЦерковь Димитрия Ростовского
Церковь Димитрия РостовскогоЦерковь Димитрия Ростовского
Церковь Димитрия Ростовского
Фото: 1MI

Если раньше это был заброшенный сквер, где полюбоваться можно было разве что на кучи мусора, то сейчас его не узнать: это благоустроенное пространство с отличными пешеходными и велосипедными дорожками, так что не придется уворачиваться от лихачей на двухколесном. Есть здесь и беседки, и игровые комплексы для детей, если Вы прихватили их с собой. Кстати, официальное название этого места — парк Димитрия Ростовского, но по привычке все называют его прежним именем: 8-го марта.

Парк Димитрия Ростовского Парк Димитрия Ростовского
Парк Димитрия Ростовского Парк Димитрия Ростовского
Парк Димитрия РостовскогоПарк Димитрия Ростовского
Парк Димитрия Ростовского
Фото: 1MI

Из парка выходим на улицу, названную в честь детского писателя Аркадия Гайдара. Здесь не задерживаемся, вновь прячась в тени деревьев, сворачиваем на улицу им. Бондаренко, и по ней только вперед — к финишу. Или к старту — как посмотреть. Заканчиваем у церкви Дмитрия Ростовского, выдыхаем, делаем фото, если до сих пор на это не было времени. Возвращаемся к делам.

  • Пройденная дистанция: ≈ 900 метров
  • Время: 11 минут в среднем темпе
  • Сложность: для тех, кто не любит большие расстояния
#Эмилия Шпилева#Видео#Ростов-на-Дону#Туризм#Парк#Достопримечательности#Церковь#Достопримечательности Ростова#Церковь в Ростовской области
Подпишитесь
Бастрыкин потребовал разобраться, почему ростовчане выносят вещи из разрушенного дома
Сегодня, 10:05
Сильнейший за 20 лет геомагнитный шторм накроет Ростовскую область с 10 мая
Сегодня, 09:22
В Ростовской области на границах в пунктах пропуска установили новые блок-модули
Сегодня, 06:24
Машину просто расплющило: в Новочеркасске в ДТП с автобусом погиб пассажир иномарки
Сегодня, 08:37
В Ростове-на-Дону в Чкаловском районе перекроют дорогу на четыре месяца
Сегодня, 07:36
Сразу две коммунальные аварии оставили центр Ростова без горячей воды
Сегодня, 08:55
"