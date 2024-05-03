С 8-м марта! Создаем настроение в «женском» парке в Ростове-на-дону

Если раньше это был заброшенный сквер, где полюбоваться можно было разве что на кучи мусора, то сейчас его не узнать: это благоустроенное пространство с отличными пешеходными и велосипедными дорожками, так что не придется уворачиваться от лихачей на двухколесном. Есть здесь и беседки, и игровые комплексы для детей, если Вы прихватили их с собой. Кстати, официальное название этого места — парк Димитрия Ростовского, но по привычке все называют его прежним именем: 8-го марта.