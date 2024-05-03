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Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Сразу две волны похолодания накроют Ростов до 10 мая

Сразу две волны похолодания накроют Ростов до 10 мая

3 мая 2024, 07:53
Фото: rostovgazeta.ru
Сразу две волны похолодания накроют Ростов до 10 мая
Заморозки могут прийти в Ростовскую область в начале мая, заявил климатолог Александр Иошпа.

В интервью «КП — Ростов-на-Дону» эксперт поделился, что пик первой волны похолодания придется с 5 по 7 мая. В эти дни в городе днем температура воздуха опустится до +19 градусов днем и +10 градусов вечером.

Следующая волна ожидается с 9 по 11 мая. Похолодать в Ростове может еще сильнее — до +15 градусов днем и +7 градусов ночью.

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Иошпа отметил, что снижение температуры ожидается по всему региону. На севере области возможны даже заморозки. Окончательное потепление придет после 11 мая.

Напомним, в Ростовской области до 20 октября 2024 года будет действовать противопожарный режим.

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