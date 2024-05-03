Сразу две волны похолодания накроют Ростов до 10 мая

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
В интервью «КП — Ростов-на-Дону» эксперт поделился, что пик первой волны похолодания придется с 5 по 7 мая. В эти дни в городе днем температура воздуха опустится до +19 градусов днем и +10 градусов вечером.
Следующая волна ожидается с 9 по 11 мая. Похолодать в Ростове может еще сильнее — до +15 градусов днем и +7 градусов ночью.
Иошпа отметил, что снижение температуры ожидается по всему региону. На севере области возможны даже заморозки. Окончательное потепление придет после 11 мая.
Напомним, в Ростовской области до 20 октября 2024 года будет действовать противопожарный режим.