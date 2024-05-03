Третья по силе за 2024 год магнитная буря обрушилась на Ростовскую область

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
По информации портала, индекс бури достиг 7, она стала третьей по силе в этом году. Эксперты не могут назвать точную причину этого события.
«Практически над всей территорией РФ сформирована зона полярных сияний», — сказано в сообщении.
Добавим, что сильные магнитные бури будут также в период с 23 по 25 мая.
Самым частым недомоганием во время магнитной бури является головная боль. Возможны резкие изменения артериального давления, головокружение. Также могут нарушиться сон и появиться проблемы со сном. В период бури люди могут быстрее уставать.
За несколько дней перед надвигающейся бурей эксперты советуют сократить физическую активность. Особое внимание следует уделить питанию, в том числе уменьшить потребление жирной и сладкой пищи, а также алкоголя.
Ранее в Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекали 200 бригад.