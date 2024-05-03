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Posted Сегодня, 05:52

Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Третья по силе за 2024 год магнитная буря обрушилась на Ростовскую область

Третья по силе за 2024 год магнитная буря обрушилась на Ростовскую область

3 мая 2024, 05:52
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области началась очень сильная магнитная буря, говорится на сайте ИКИ и ИСЗФ.

По информации портала, индекс бури достиг 7, она стала третьей по силе в этом году. Эксперты не могут назвать точную причину этого события.

«Практически над всей территорией РФ сформирована зона полярных сияний», — сказано в сообщении.

Добавим, что сильные магнитные бури будут также в период с 23 по 25 мая.

В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад
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Самым частым недомоганием во время магнитной бури является головная боль. Возможны резкие изменения артериального давления, головокружение. Также могут нарушиться сон и появиться проблемы со сном. В период бури люди могут быстрее уставать.

За несколько дней перед надвигающейся бурей эксперты советуют сократить физическую активность. Особое внимание следует уделить питанию, в том числе уменьшить потребление жирной и сладкой пищи, а также алкоголя.

Ранее в Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекали 200 бригад.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Магнитная буря
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