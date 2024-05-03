Цены в новостройках в Ростове превысили 145 тыс рублей за квадратный метр

Аналитики отмечают, что в Ростове цены на первичном рынке жилья растут активнее, чем в Краснодаре и Сочи. Дело в том, что из трех городов Ростов является самым доступным по средней цене экспозиции. Это значит, что стоимости жилья еще есть куда расти в конкурентной среде.