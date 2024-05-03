Цены в новостройках в Ростове превысили 145 тыс рублей за квадратный метр

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Год к году стоимость квадратного метра в новостройках Ростова выросла на 24,9% и достигла 145,7 тысячи рублей.
Аналитики отмечают, что в Ростове цены на первичном рынке жилья растут активнее, чем в Краснодаре и Сочи. Дело в том, что из трех городов Ростов является самым доступным по средней цене экспозиции. Это значит, что стоимости жилья еще есть куда расти в конкурентной среде.
Эксперты также обращают внимание, что Ростов популярен у жителей северных регионов страны для переезда на ПМЖ. Город выбирают те, кто хочет жить на юге, но не может позволить себе жилье у побережья Черного моря.
Ранее квадратный метр на вторичке в Ростове обновил ценовой рекорд. Сейчас его средняя стоимость составляет 108 тысяч рублей.