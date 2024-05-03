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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

За год квадратный метр новостройки Ростова подорожал на четверть

Цены в новостройках в Ростове превысили 145 тыс рублей за квадратный метр

3 мая 2024, 10:32
Фото: Unsplash
За год квадратный метр новостройки Ростова подорожал на четверть
Цена за квадратный метр на первичном рынке жилья в Ростове достигла 145,7 тысячи рублей, пишет «РБК Ростов».

Год к году стоимость квадратного метра в новостройках Ростова выросла на 24,9% и достигла 145,7 тысячи рублей.

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Аналитики отмечают, что в Ростове цены на первичном рынке жилья растут активнее, чем в Краснодаре и Сочи. Дело в том, что из трех городов Ростов является самым доступным по средней цене экспозиции. Это значит, что стоимости жилья еще есть куда расти в конкурентной среде.

Эксперты также обращают внимание, что Ростов популярен у жителей северных регионов страны для переезда на ПМЖ. Город выбирают те, кто хочет жить на юге, но не может позволить себе жилье у побережья Черного моря.

Ранее квадратный метр на вторичке в Ростове обновил ценовой рекорд. Сейчас его средняя стоимость составляет 108 тысяч рублей.

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