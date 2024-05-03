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Участнику нацформирования из Украины дали 18 лет колонии в Ростове-на-Дону

Участнику нацформирования из Украины дали 18 лет колонии в Ростове-на-Дону

3 мая 2024, 13:47
Фото: 1MI
Участнику нацформирования из Украины дали 18 лет колонии в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону участник запрещенного в России националистического объединения получил 18 лет заключения, сообщает Южный окружной военный суд.

На скамье подсудимых оказался гражданин Украины Владислав Плахотник, который в минувшем году подписал контракт с нацобъединением. Тогда ему было 18 лет. После этого его направили в специальный центр ВСУ, где он получал различные навыки.

До конца 2023 года фигурант участвовал в боевых действиях в ЛНР. А в отношении него возбудили уголовное дело.

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Теперь суд огласил свое решение по этому делу, обвиняемого лишили свободы на 18 лет. Пока оно не вступило в силу, а значит может быть обжаловано.

Ранее в Ростове огласили приговор банде, которая готовила теракт по заказу спецслужб Украины.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Украина#Южный окружной военный суд#Происшествия#Национальное объединение
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