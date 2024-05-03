В Ростове-на-Дону у женщины частично отрезали печень из-за червей

Гельминты очень опасны для человеческого организма. Если бы пациентка вовремя не обратилась к специалистам, то могла бы умереть. Врачи обследовали пациентку и увидели, что половину тканей ее печени заместили четыре крупные эхинококковые кисты. После чего доктора провели сложную высокотехнологическую операцию по удалению опасных участков через небольшие разрезы. Для этого использовалась особая видеокамера. Предварительно хирурги вводили препарат, вызывающий гибель паразитов, затем с помощью электровакуумного отсоса эвакуировали содержимое полости кист.