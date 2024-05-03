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Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

В Ростове-на-Дону у женщины отрезали печень из-за паразитов

В Ростове-на-Дону у женщины частично отрезали печень из-за червей

3 мая 2024, 14:20
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону у женщины отрезали печень из-за паразитов
В РостГМУ у жительницы Луганска хирурги обнаружили более 50% пораженных эхинококкозом тканей печени, сообщает пресс-служба университета.

Гельминты очень опасны для человеческого организма. Если бы пациентка вовремя не обратилась к специалистам, то могла бы умереть. Врачи обследовали пациентку и увидели, что половину тканей ее печени заместили четыре крупные эхинококковые кисты. После чего доктора провели сложную высокотехнологическую операцию по удалению опасных участков через небольшие разрезы. Для этого использовалась особая видеокамера. Предварительно хирурги вводили препарат, вызывающий гибель паразитов, затем с помощью электровакуумного отсоса эвакуировали содержимое полости кист.

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Врачи провели сложную высокотехнологическую операцию по удалению опасных участков через небольшие разрезы.Врачи провели сложную высокотехнологическую операцию по удалению опасных участков через небольшие разрезы.
Врачи провели сложную высокотехнологическую операцию по удалению опасных участков через небольшие разрезы.
Фото: РостГМУ

Женщине больше ничего не угрожает. Буквально через 2 дня после операции пациентка могла ходить и даже есть. После подобного хирургического вмешательства печень полностью восстановится через 8–12 месяцев.

Пациентка рассказала, что ранее ее муж тоже сталкивался с этим заболеванием. Ему сделали операцию и теперь чувствует себя прекрасно.

До этого врачи в Ростове помогли беременной, у которой плацента вросла в мочевой пузырь.

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