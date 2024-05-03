В Ростове в честь Дня Победы проведут 14 мини-парадов

Мини-парад будет выглядеть как полноценное мероприятие, только в более скромных масштабах. Ветераны увидят торжественный марш роты Почетного караула, парадный расчет, а также трогательные выступления детей. Пенсионерам вручат цветы и самодельные открытки. Все жители двора, родные и близкие 14 участников Великой Отечественной войны станут свидетелями благодарственных парадов.