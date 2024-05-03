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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

В этом году в Ростове-на-Дону пройдут мини-парад Победы

В Ростове в честь Дня Победы проведут 14 мини-парадов

3 мая 2024, 13:21
Фото: Администрация Ростова
В этом году в Ростове-на-Дону пройдут мини-парад Победы
В Ростове состояться 14 персональных парадов Победы для ветеранов Великой Отечественной войны. Они будут проходить вплоть до 9 мая. Праздничные мероприятия организуют прямо во дворах, где живут ветераны, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

Мини-парад будет выглядеть как полноценное мероприятие, только в более скромных масштабах. Ветераны увидят торжественный марш роты Почетного караула, парадный расчет, а также трогательные выступления детей. Пенсионерам вручат цветы и самодельные открытки. Все жители двора, родные и близкие 14 участников Великой Отечественной войны станут свидетелями благодарственных парадов.

Мини-парад будет выглядеть как полноценное мероприятие, только в более скромных масштабах.Мини-парад будет выглядеть как полноценное мероприятие, только в более скромных масштабах.
Мини-парад будет выглядеть как полноценное мероприятие, только в более скромных масштабах.
Фото: Администрация Ростова
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Пенсионерам вручат цветы и самодельные открытки.Пенсионерам вручат цветы и самодельные открытки.
Пенсионерам вручат цветы и самодельные открытки.
Фото: Администрация Ростова

Напомним, что подобное мероприятие проходит уже не первый раз в честь Дня Победы.

Ранее стала известна программа мероприятий в Ростове в День Победы

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