В Ростовской области будут судить разнесшего мемориал ветеранам ВОВ вандала

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Published Сегодня, 08:01
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14 апреля Вадим Коваль пришел на Аллею героев в селе Покровском. Мужчина кулаком стал бить портреты погибших участников Великой Отечественной войны — Григория Письменного и Николая Ерохина. Коваль проломил рукой пластиковые щиты, на которых располагались изображения ветеранов.
Мужчину задержали. В отношении него завели уголовное дело, которое уже передали в суд. Ковалю грозит штраф до пяти миллионов рублей и лишение свободы до пяти лет.
В постановлении суда указывается, что на установку портретов ранее потратили 11 тысяч рублей. Теперь властям предстоит заняться их восстановлением.
Напомним, на допросе Коваль полностью признал свою вину. Мотивы его поступка неизвестны.