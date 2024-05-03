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В суд передали дело жителя Ростовской области, разнесшего мемориал ветеранам ВОВ

В Ростовской области будут судить разнесшего мемориал ветеранам ВОВ вандала

3 мая 2024, 08:01
Фото: donland.ru
В суд передали дело жителя Ростовской области, разнесшего мемориал ветеранам ВОВ
Житель Неклиновского района кулаком разнес портреты погибших воинов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

14 апреля Вадим Коваль пришел на Аллею героев в селе Покровском. Мужчина кулаком стал бить портреты погибших участников Великой Отечественной войны — Григория Письменного и Николая Ерохина. Коваль проломил рукой пластиковые щиты, на которых располагались изображения ветеранов.

Житель Ростовской области испортил портреты ветеранов ВОВ
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Коваль проломил рукой пластиковые щиты, на которых располагались изображения ветеранов.Коваль проломил рукой пластиковые щиты, на которых располагались изображения ветеранов.
Коваль проломил рукой пластиковые щиты, на которых располагались изображения ветеранов.
Фото: Ростовский Следком

Мужчину задержали. В отношении него завели уголовное дело, которое уже передали в суд. Ковалю грозит штраф до пяти миллионов рублей и лишение свободы до пяти лет.

В постановлении суда указывается, что на установку портретов ранее потратили 11 тысяч рублей. Теперь властям предстоит заняться их восстановлением.

Напомним, на допросе Коваль полностью признал свою вину. Мотивы его поступка неизвестны.

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