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Posted Сегодня, 15:10

Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

В Ростовской области тратят миллионы на остров с обезьянами, а люди живут в нищете

В Ростовской области тратят миллионы на остров с обезьянами, а люди живут в нищете

3 мая 2024, 15:10
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области тратят миллионы на остров с обезьянами, а люди живут в нищете
В Ростовской области создадут искусственный полуостров, который заселят гамадрилами, на парад Победы пустят только ветеранов, а тем временем сотни тысяч жителей региона живут за чертой бедности. Все самое интересное за день в RostovGazeta.

Полуостров обезьян

В ростовском парке «Малинки» хотят создать настоящий полуостров для двух десятков гамадрилов. Специалисты хотят сделать все для комфортной жизни приматов, поэтому объект будет оснащен сканами и тепловым вольером. Полностью реализовать проект получится через пару лет.

Посетители смогут контактировать с гамадрилами, например, им будет разрешено кормить животных с рук. В будущем владельцы парка рассматривают возможность подселить на искусственный полуостров маралов.

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Парад Победы не для всех

9 мая состоится торжественный парад Победы. Однако он пройдет без зрителей. На мероприятие пустят только ветеранов. Ростовчане и гости города смогут увидеть парад онлайн по прямой трансляции.

Такое решение было принято в целях безопасности граждан.

9 мая состоится торжественный Парад Победы. Однако он пройдет без зрителей.9 мая состоится торжественный Парад Победы. Однако он пройдет без зрителей.
9 мая состоится торжественный Парад Победы. Однако он пройдет без зрителей.
Фото: donland.ru
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Блеск и нищета в Ростовской области

По данным Росстата, по итогам 2023 года 9,6% жителей Ростовской области жили за чертой бедности. Это примерно 400 тысяч человек.

Однако стоит отметить, что в Ростовской области один из самых низких показателей бедности населения в ЮФО. Еще 29 лет назад данный показатель находился в районе 34,2%. Нынешний результат является самым лучшим в регионе за все эти годы.

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