В Ростовской области тратят миллионы на остров с обезьянами, а люди живут в нищете

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
В ростовском парке «Малинки» хотят создать настоящий полуостров для двух десятков гамадрилов. Специалисты хотят сделать все для комфортной жизни приматов, поэтому объект будет оснащен сканами и тепловым вольером. Полностью реализовать проект получится через пару лет.
Посетители смогут контактировать с гамадрилами, например, им будет разрешено кормить животных с рук. В будущем владельцы парка рассматривают возможность подселить на искусственный полуостров маралов.
9 мая состоится торжественный парад Победы. Однако он пройдет без зрителей. На мероприятие пустят только ветеранов. Ростовчане и гости города смогут увидеть парад онлайн по прямой трансляции.
Такое решение было принято в целях безопасности граждан.
По данным Росстата, по итогам 2023 года 9,6% жителей Ростовской области жили за чертой бедности. Это примерно 400 тысяч человек.
Однако стоит отметить, что в Ростовской области один из самых низких показателей бедности населения в ЮФО. Еще 29 лет назад данный показатель находился в районе 34,2%. Нынешний результат является самым лучшим в регионе за все эти годы.