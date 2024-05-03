В Ростовской области возбудили дело из-за выселения дочери участника СВО из дома

Напомним, что женщина обратилась в правоохранительные органы с просьбой восстановить справедливость. Жительница села Самарское сообщила, что ее несовершеннолетняя дочь, отец которой является участником СВО, который пропал без вести, лишилась жилья. Некий иностранец якобы переоформил и продал часть дома, в котором проживали мать и дочь, и земельные участки по доверенности. Теперь они не могут попасть в дом, чтобы даже забрать свои вещи.