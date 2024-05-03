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Жена и дочь участника СВО стали жертвами мошенничества, заведено уголовное дело

В Ростовской области возбудили дело из-за выселения дочери участника СВО из дома

3 мая 2024, 17:58
Фото: 1MI
Жена и дочь участника СВО стали жертвами мошенничества, заведено уголовное дело
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело после сообщений о бывшей супруге и дочери пропавшего без вести участника СВО, которые лишились дома, сообщили в региональном СУ СКР.

Напомним, что женщина обратилась в правоохранительные органы с просьбой восстановить справедливость. Жительница села Самарское сообщила, что ее несовершеннолетняя дочь, отец которой является участником СВО, который пропал без вести, лишилась жилья. Некий иностранец якобы переоформил и продал часть дома, в котором проживали мать и дочь, и земельные участки по доверенности. Теперь они не могут попасть в дом, чтобы даже забрать свои вещи.

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Стало известно, что следственный отдел по городу Азову провел проверку этого дела. По ее результатам было возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч.3 ст. 159 УК РФ — мошенничество. Все обстоятельства будут установлены в ходе следствия.

Ранее женщина обращалась к главе администрации Азовского района.

До этого RostovGazeta писала о том, как при покупке автомобиля в Ростове не нарваться на мошенников.

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#Регина Симакова#Ростовская область#Частная собственность#Азовский район#Мошенничество#Полиция#Дом#Уголовное дело#Происшествия
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