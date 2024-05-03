В Ростовской области возбудили дело из-за выселения дочери участника СВО из дома

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
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Updated Сегодня, 18:00
Напомним, что женщина обратилась в правоохранительные органы с просьбой восстановить справедливость. Жительница села Самарское сообщила, что ее несовершеннолетняя дочь, отец которой является участником СВО, который пропал без вести, лишилась жилья. Некий иностранец якобы переоформил и продал часть дома, в котором проживали мать и дочь, и земельные участки по доверенности. Теперь они не могут попасть в дом, чтобы даже забрать свои вещи.
Стало известно, что следственный отдел по городу Азову провел проверку этого дела. По ее результатам было возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч.3 ст. 159 УК РФ — мошенничество. Все обстоятельства будут установлены в ходе следствия.
Ранее женщина обращалась к главе администрации Азовского района.
До этого RostovGazeta писала о том, как при покупке автомобиля в Ростове не нарваться на мошенников.