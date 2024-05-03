В Ростовской области закончили ремонт дороги к Луганску

Напомним, что нацпроект «Безопасные качественные дороги» создали в 2019 году. Продлится он до 2030 года. Его главной целью является создание надёжной транспортной инфраструктуры. В Ростовской области только за 2023 год было отремонтировано 11 участков дорог, которые ведут к ЛНР и ДНР.