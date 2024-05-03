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Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

В Ростовской области закончили ремонт дороги к Луганску

В Ростовской области закончили ремонт дороги к Луганску

3 мая 2024, 17:04
Фото: donland.ru
В Ростовской области закончили ремонт дороги к Луганску
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершились ремонтные работы на двух участках дороги от Миллерово до границы с ЛНР, информирует правительство Ростовской области.

В Миллеровском районе завершился ремонт двух участков дороги районного значения, ведущей к границе с ЛНР. Общая протяженность отремонтированных участков составила 5 километров.

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Напомним, что нацпроект «Безопасные качественные дороги» создали в 2019 году. Продлится он до 2030 года. Его главной целью является создание надёжной транспортной инфраструктуры. В Ростовской области только за 2023 год было отремонтировано 11 участков дорог, которые ведут к ЛНР и ДНР.

Новые дороги позволят более комфортно передвигаться между городами, как грузовым, так и легковым автомобилям.

Ранее стало известно, что в Ростовской области проверят отремонтированные дороги.

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