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Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:53

Updated Сегодня, 15:53

В Ростове-на-Дону умер водитель от столкновения с опорой электропередач

Водитель погиб в Ростове-на-Дону, влетев в опору ЛЭП

3 мая 2024, 15:28
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Ростове-на-Дону умер водитель от столкновения с опорой электропередач
В Ростове 3 мая водитель врезался в опору линии электропередач. В результате ДТП мужчина погиб, сообщает УГИБДД Ростовской области.

Авария произошла около часа дня на улице Армянской, 10. Водитель 1996 года рождения ехал на Audi A4 от улицы Беляева в сторону улицы Штахановского. По предварительным данным, владелец авто не справился с управлением и влетел в бетонный столб. От силы удара водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

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Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее RostovGazeta стало известно, что произошло серьезное ДТП с автобусом из Сальска. В результате этого происшествия два человека погибли, а еще трое получили ранения.

До этого 1 мая в Ростовской области на автодороге М-4 «Дон» произошло серьезное ДТП, в котором пострадали пять человек.

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