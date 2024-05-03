Водитель погиб в Ростове-на-Дону, влетев в опору ЛЭП

Авария произошла около часа дня на улице Армянской, 10. Водитель 1996 года рождения ехал на Audi A4 от улицы Беляева в сторону улицы Штахановского. По предварительным данным, владелец авто не справился с управлением и влетел в бетонный столб. От силы удара водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.