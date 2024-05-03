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Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Жители Ростовской области сядут в тюрьму после похода на рыбалку

Жители Ростовской области могут сесть в тюрьму после похода на рыбалку

3 мая 2024, 09:56
Фото: Unsplash
Жители Ростовской области сядут в тюрьму после похода на рыбалку

Двоим браконьерам из Ростовской области грозит до двух лет тюрьмы

В Неклиновском районе сотрудники транспортной полиции пресекли незаконный вылов рыбы, сообщила пресс-служба ведомства.

35-летний житель села Чалтырь ловил рыбу в реке Мертвый Донец. Однако использовал для этого запрещенное орудие лова «паук». Его относят к браконьерским снастям. На момент, когда мужчину поймали полицейские, он успел выловить 13 рыб.

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35-летний житель села Чалтырь ловил рыбу в реке Мертвый Донец35-летний житель села Чалтырь ловил рыбу в реке Мертвый Донец
35-летний житель села Чалтырь ловил рыбу в реке Мертвый Донец35-летний житель села Чалтырь ловил рыбу в реке Мертвый Донец
35-летний житель села Чалтырь ловил рыбу в реке Мертвый Донец
Фото: /скфоут.мвд.рф

Похожее преступление произошло и около села Покровское. Там 25-летний рыбак с помощью «паука» выловил восемь рыб.

Сумма ущерба от действий рыбаков составила около 20 тысяч рублей. Сейчас в отношении мужчин возбуждены уголовные дела. Им грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Ранее в частном доме в Ростовской области нашли четыре тонны копченого леща. Его планировали поставлять на продажу.

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#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Полиция#Уголовное дело#Происшествия
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