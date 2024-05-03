Жители Ростовской области могут сесть в тюрьму после похода на рыбалку

35-летний житель села Чалтырь ловил рыбу в реке Мертвый Донец. Однако использовал для этого запрещенное орудие лова «паук». Его относят к браконьерским снастям. На момент, когда мужчину поймали полицейские, он успел выловить 13 рыб.