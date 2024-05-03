Жители Ростовской области могут сесть в тюрьму после похода на рыбалку

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
35-летний житель села Чалтырь ловил рыбу в реке Мертвый Донец. Однако использовал для этого запрещенное орудие лова «паук». Его относят к браконьерским снастям. На момент, когда мужчину поймали полицейские, он успел выловить 13 рыб.
Похожее преступление произошло и около села Покровское. Там 25-летний рыбак с помощью «паука» выловил восемь рыб.
Сумма ущерба от действий рыбаков составила около 20 тысяч рублей. Сейчас в отношении мужчин возбуждены уголовные дела. Им грозит лишение свободы сроком до двух лет.
Ранее в частном доме в Ростовской области нашли четыре тонны копченого леща. Его планировали поставлять на продажу.